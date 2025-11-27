Законодательные изменения для защиты контента готовятся в Казахстане

По словам заместителя министра культуры и информации РК Каната Искакова, сейчас идет работа по внесению изменений в законодательство.

— Ведется работа по внесению изменений в законодательство по вопросам массмедиа, и один из вопросов — использование искусственного интеллекта. У нас принят закон об искусственном интеллекте, который рамочно обозначил основные направления его применения, включая маркировку ИИ-контента и административную ответственность за нарушения. Но нам нужно определить дальнейшие шаги, — отметил Канат Искаков на ежегодном «Медиақұрылтай».

Он сообщил, что в начале следующего года законопроект с поправками будет внесен в Мажилис, а в среднесрочной перспективе планируется внестиизменения в законодательство по всем процедурам, связанным с регламентом.

— Мы фиксируем, что потребление контента населением уходит в ChatGPT, DeepSeek, Gemini и другие продукты. Информация парсится, может быть, искусственным интеллектом маркируется, чья информация была использована, но не оплачивается. Давайте вместе подумаем, как мы можем это регулировать. Это международный вопрос, связанный с тем, что традиционные СМИ и интернет-ресурсы работают фактически уже не на аудиторию, а на продукты типа ChatGPT, которые являются посредниками, но при этом медиа ничего не получают, — сказал замминистра.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

По его словам, есть три подхода к регулированию: ограничивание деятельности при невыполнении условий, работа с администраторами платформ по монетизации и законодательное регулирование.

— Касательно работы с администраторами этих продуктов по вопросу монетизации или иной отдачи. Приведу один пример, когда мы прорабатывали вопрос по онлайн-платформам и обязали их открыть представительства, включая Meta, YouTube, тогда многие скептически говорили, что Казахстан им не интересен. Но практика показала обратное. Поэтому при принятии решений, прошу коллег не недооценивать себя, мы им интересны. Мы, как регулятор, проработываем нормы, которые будут предусмотрены в законодательстве. Мы считаем, что нужно регулировать эту «серую зону», — сказал Искаков.

Он также подчеркнул важность регулирования другой «серой зоны» — OTT-платформ, таких как Netflix и Amazon Prime.

— Они зарабатывают на наших гражданах, но законодательно не определены, кто они — масс-медиа, СМИ или телевидение. Время идет семимильными шагами, мы признаем, что законодательство идет вслед, но это нормально. Сейчас в сфере медиа много «серых зон», которые нужно регулировать, чтобы упорядочить общественные отношения, вопросы финансирования и заработка медиа, — добавил Канат Искаков.

Также заместитель министра сообщил, что рабочая группа уже рассматривает вопросы по деанонимизации анонимных Telegram-каналов.

Он отметил, что министерство не заинтересовано в сокращении рекламного рынка, а выступает за его стимулирование, расширение и вхождение новых игроков.

— По всем озвученным вопросам есть законодательные решения. Мы видим, куда двигаться, понимаем, какие инструменты использовать. Задача — работать вместе. Мы заинтересованы в том, чтобы медиа-рынок был не менее самостоятельным, чем государственный сектор. Нам важно развитие рекламного рынка, — подчеркнул Искаков.

