Делегация ТРК Президента приняла участие в Глобальном форуме видеомедиа в Китае
6 ноября 2025 года в Сиане состоялся 13-й Глобальный форум видеомедиа, собравший более 300 представителей из 40 стран мира, передает агентство Kazinform.
В ходе форума обсуждены вопросы возрастающей роли СМИ в глобальном управлении и формирования консенсуса ради общих выгод. Особое внимание уделено развитию мировой индустрии видеоконтента, цифровых платформ и международного медиасотрудничества.
На сессии «Медиадиалог Глобального Юга» выступила Еркежан Кунтуган — управляющий директор телеканала «Jibek Joly/Silk Way». Е. Кунтуган рассказала о международном проекте «Silk Way Star», реализованном телеканалом Silk Way совместно с медиакорпорацией CMG (China Media Group).
Проект, объединивший таланты и телеканалы из 12 стран, стал ярким примером успешного медиасотрудничества, способствующего культурному обмену и укреплению дружбы между народами.
— Это новая площадка, где объединяются голоса стран Центральной Азии, которая представляет наш регион как динамичную, открытую и креативную часть Глобального Юга, — сказала Е. Кунтуган и отметила важность сохранения человеческого измерения в эпоху глобальной цифровизации и стремительного развития технологий.
Медиафорум в Сиане завершился принятием Итогового документа.