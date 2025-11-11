Делегация ТРК Президента приняла участие в Глобальном форуме видеомедиа в Китае

В ходе форума обсуждены вопросы возрастающей роли СМИ в глобальном управлении и формирования консенсуса ради общих выгод. Особое внимание уделено развитию мировой индустрии видеоконтента, цифровых платформ и международного медиасотрудничества.

На сессии «Медиадиалог Глобального Юга» выступила Еркежан Кунтуган — управляющий директор телеканала «Jibek Joly/Silk Way». Е. Кунтуган рассказала о международном проекте «Silk Way Star», реализованном телеканалом Silk Way совместно с медиакорпорацией CMG (China Media Group).

Фото: ТРК Президента

Проект, объединивший таланты и телеканалы из 12 стран, стал ярким примером успешного медиасотрудничества, способствующего культурному обмену и укреплению дружбы между народами.

— Это новая площадка, где объединяются голоса стран Центральной Азии, которая представляет наш регион как динамичную, открытую и креативную часть Глобального Юга, — сказала Е. Кунтуган и отметила важность сохранения человеческого измерения в эпоху глобальной цифровизации и стремительного развития технологий.

Медиафорум в Сиане завершился принятием Итогового документа.