Законна ли ежемесячная плата за домофон

На эти и другие вопросы корреспонденту агентства Kazinform ответил адвокат коллегии адвокатов Акмолинской области Нурлан Жанабаев.

По словам адвоката, взимание ежемесячной платы за домофон является законным, но при определенных условиях.

— Оплата установки домофона — это разовый платеж. Ежемесячная плата взимается за его обслуживание. Если между собственником квартиры или нежилого помещения и домофонной компанией заключен договор обслуживания, то такие начисления правомерны. Это соответствует статьям 380 (свобода заключения договора) и 387 (публичный договор) Гражданского кодекса РК, — пояснил Нурлан Жанабаев.

В то же время, если договор не заключался или собственник его не подписывал, требование ежемесячной оплаты может быть признано необоснованным.

Что входит в ежемесячную плату

Как правило, абонентская плата включает:

техническое обслуживание оборудования;

профилактику и мелкий ремонт;

обслуживание электронных ключей и кодов;

устранение неисправностей.

Нужно ли платить, если домофон работает исправно

Адвокат отмечает, что если есть действующий договор на обслуживание домофона, то нужно платить. По закону оплачивается не факт поломки, а сама услуга по обслуживанию оборудования.

— Если компания фактически не оказывает услуги или не реагирует на поступающие в ее адрес заявки от собственников квартиры (нежилого помещения), то последние вправе требовать перерасчет или расторжение самого договора, — говорит юрист.

Можно ли отказаться от услуги

По мнению юриста, сам по себе отказ от пользования домофоном не освобождает от оплаты, если услуга подключена и договор не расторгнут. При этом собственник имеет право отказаться от услуги в одностороннем порядке на основании статьи 404 ГК РК. Отказ должен быть оформлен письменно и передан в обслуживающую компанию.

Юрист рекомендует следующий алгоритм:

направить письменное заявление об отказе от услуги и расторжении договора;

зафиксировать в обслуживающей компании номер входящего документа либо через заказное письмо с уведомлением.

Если договор был заключен индивидуально, сбор подписей всего дома не требуется.

— Также следует учесть, что компания вправе отключить «трубку» домофона, но не имеет права ограничивать доступ в подъезд, то есть вход в свой дом. При этом, блокирование доступа в подъезд может рассматриваться как нарушение прав собственника квартиры (нежилого помещения) на пользование общим имуществом, — говорит он.

Фото: акимат Карагандинской области

Кто оплачивает ремонт

Если договор обслуживания расторгнут:

ремонт домофона оплачивает инициатор ремонта;

либо ОСИ при наличии общего собрания;

либо конкретные жильцы, которые вызвал мастера.

Домофонная компания не вправе требовать оплату за ремонт, если между сторонами отсутствует договор обслуживания.

Адвокат объясняет, если домофон установлен по решению общего собрания и передан на баланс дома, он считается общим имуществом, а расходы на его содержание распределяются между всеми собственниками.

Если же оборудование принадлежит обслуживающей компании, оно не относится к общедомовому имуществу.

Можно ли сменить домофонную компанию

— Да, можно. Для этого необходимо провести общее собрание собственников, набрать не менее 51% голосов за расторжение договора и выбор нового поставщика услуг, оформить протокол и уведомить компанию. Без 51% голосов обслуживающая организация может оспорить решение, — объясняет Нурлан Жанабаев.

Куда жаловаться

Жители могут оспорить начисления за обслуживание домофона при отсутствии договора, навязывании услуг, несоответствии фактически оказываемых услуг условиям договора.

В зависимости от ситуации жильцы могут пожаловаться:

в жилищную инспекцию акимата;

в Комитет по защите прав потребителей;

в прокуратуру — при угрозах и самоуправстве;

в суд — для перерасчета и возврата средств.

Позиция госорганов

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с профильным комитетом Министерства индустрии и инфраструктурного развития МИИР разъясняло, что вопросы установки и обслуживания домофона относятся к коллективным решениям собственников.

Вопросы содержания, выбора обслуживающей организации и условий оплаты (в том числе переход от абонентской платы к разовой оплате при поломке) принимаются большинством собственников.

При этом установка и обслуживание домофона являются разными услугами и должны оформляться отдельными договорами сроком не более одного года. Практика заключения индивидуальных договоров с жильцами, при которой оборудование не переходит в их собственность, может нарушать права потребителей и приводить к завышенным расходам.

Контроль за соблюдением законодательства осуществляет жилищная инспекция, а действия домофонных компаний, ограничивающие выбор или навязывающие условия, могут быть рассмотрены Агентством по защите и развитию конкуренции на предмет злоупотребления доминирующим положением.

