Законна ли ежемесячная плата за домофон
Вопрос ежемесячной платы за домофон нередко вызывает споры среди жителей многоквартирных домов. Многие считают, что раз установка оборудования уже была оплачена при монтаже двери, дальнейшие начисления незаконны.
На эти и другие вопросы корреспонденту агентства Kazinform ответил адвокат коллегии адвокатов Акмолинской области Нурлан Жанабаев.
По словам адвоката, взимание ежемесячной платы за домофон является законным, но при определенных условиях.
— Оплата установки домофона — это разовый платеж. Ежемесячная плата взимается за его обслуживание. Если между собственником квартиры или нежилого помещения и домофонной компанией заключен договор обслуживания, то такие начисления правомерны. Это соответствует статьям 380 (свобода заключения договора) и 387 (публичный договор) Гражданского кодекса РК, — пояснил Нурлан Жанабаев.
В то же время, если договор не заключался или собственник его не подписывал, требование ежемесячной оплаты может быть признано необоснованным.
Что входит в ежемесячную плату
Как правило, абонентская плата включает:
- техническое обслуживание оборудования;
- профилактику и мелкий ремонт;
- обслуживание электронных ключей и кодов;
- устранение неисправностей.
Нужно ли платить, если домофон работает исправно
Адвокат отмечает, что если есть действующий договор на обслуживание домофона, то нужно платить. По закону оплачивается не факт поломки, а сама услуга по обслуживанию оборудования.
— Если компания фактически не оказывает услуги или не реагирует на поступающие в ее адрес заявки от собственников квартиры (нежилого помещения), то последние вправе требовать перерасчет или расторжение самого договора, — говорит юрист.
Можно ли отказаться от услуги
По мнению юриста, сам по себе отказ от пользования домофоном не освобождает от оплаты, если услуга подключена и договор не расторгнут. При этом собственник имеет право отказаться от услуги в одностороннем порядке на основании статьи 404 ГК РК. Отказ должен быть оформлен письменно и передан в обслуживающую компанию.
Юрист рекомендует следующий алгоритм:
- направить письменное заявление об отказе от услуги и расторжении договора;
- зафиксировать в обслуживающей компании номер входящего документа либо через заказное письмо с уведомлением.
Если договор был заключен индивидуально, сбор подписей всего дома не требуется.
— Также следует учесть, что компания вправе отключить «трубку» домофона, но не имеет права ограничивать доступ в подъезд, то есть вход в свой дом. При этом, блокирование доступа в подъезд может рассматриваться как нарушение прав собственника квартиры (нежилого помещения) на пользование общим имуществом, — говорит он.
Кто оплачивает ремонт
Если договор обслуживания расторгнут:
- ремонт домофона оплачивает инициатор ремонта;
- либо ОСИ при наличии общего собрания;
- либо конкретные жильцы, которые вызвал мастера.
Домофонная компания не вправе требовать оплату за ремонт, если между сторонами отсутствует договор обслуживания.
Адвокат объясняет, если домофон установлен по решению общего собрания и передан на баланс дома, он считается общим имуществом, а расходы на его содержание распределяются между всеми собственниками.
Если же оборудование принадлежит обслуживающей компании, оно не относится к общедомовому имуществу.
Можно ли сменить домофонную компанию
— Да, можно. Для этого необходимо провести общее собрание собственников, набрать не менее 51% голосов за расторжение договора и выбор нового поставщика услуг, оформить протокол и уведомить компанию. Без 51% голосов обслуживающая организация может оспорить решение, — объясняет Нурлан Жанабаев.
Куда жаловаться
Жители могут оспорить начисления за обслуживание домофона при отсутствии договора, навязывании услуг, несоответствии фактически оказываемых услуг условиям договора.
В зависимости от ситуации жильцы могут пожаловаться:
- в жилищную инспекцию акимата;
- в Комитет по защите прав потребителей;
- в прокуратуру — при угрозах и самоуправстве;
- в суд — для перерасчета и возврата средств.
Позиция госорганов
Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с профильным комитетом Министерства индустрии и инфраструктурного развития МИИР разъясняло, что вопросы установки и обслуживания домофона относятся к коллективным решениям собственников.
Вопросы содержания, выбора обслуживающей организации и условий оплаты (в том числе переход от абонентской платы к разовой оплате при поломке) принимаются большинством собственников.
При этом установка и обслуживание домофона являются разными услугами и должны оформляться отдельными договорами сроком не более одного года. Практика заключения индивидуальных договоров с жильцами, при которой оборудование не переходит в их собственность, может нарушать права потребителей и приводить к завышенным расходам.
Контроль за соблюдением законодательства осуществляет жилищная инспекция, а действия домофонных компаний, ограничивающие выбор или навязывающие условия, могут быть рассмотрены Агентством по защите и развитию конкуренции на предмет злоупотребления доминирующим положением.
Ранее юрист рассказал, что нужно учесть при покупке квартиры в Казахстане.