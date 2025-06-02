Борьба с буллингом и номер «111»: что реально меняется в системе защиты детей Казахстана

Профилактика и помощь семьям — системный подход

В 2024 году в Казахстане было принято три ключевых закона для защиты прав детей. В феврале в закон «О правах ребенка» внесли поправки о наставничестве для сирот — уже более 330 наставников помогают детям адаптироваться к жизни. Летом вступил в силу закон о защите от насилия: он закрепил работу контакт-центра «111», запретил высадку детей из общественного транспорта и усилил ответственность за буллинг. В декабре одобрили закон о профессиональных приемных семьях и расширили штат органов опеки.

— В соответствии с поручением Президента были приняты основополагающие законы, направленные на профилактику и предотвращение насилия, буллинга и суицидов среди несовершеннолетних, — подчеркнула Динара Закиева.

Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

Для раннего выявления проблем и оказания поддержки созданы 112 Центров поддержки семьи, а в регионах работают мобильные межведомственные группы, которые выявляют семьи в трудной жизненной ситуации и помогают им. За первый квартал 2025 года более 34 тысяч семей получили помощь, при этом 2 тысячи семей направлены на сопровождение именно мобильными группами.

— Также была введена важная поправка — по решению суда агрессоры могут быть направлены на психологическую работу. За первые четыре месяца этого года такую меру прошли 37 человек. Занятия организуются на базе организаций первичной медико-санитарной помощи — в поликлиниках всех районов страны, — отметила Д.Закиева.

Усиление кадрового потенциала и инфраструктуры

Особое внимание в работе по защите прав детей уделяется кадровому обеспечению — подготовке и постоянному повышению квалификации специалистов, работающих с несовершеннолетними. Только компетентные и чуткие психологи, педагоги и социальные работники способны своевременно выявлять признаки насилия, буллинга и суицидальных настроений, а также эффективно оказывать необходимую поддержку детям и их семьям. Создание такой системы профессиональной помощи является одним из ключевых направлений государственной политики в сфере защиты детства.

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— Если раньше в Астане на полмиллиона детей было всего пять сотрудников органов опеки, то сейчас их более 100, что существенно улучшает качество работы, — сообщила Д. Закиева.

По ее словам, в регионах Казахстана создаются отдельные управления по охране прав детей, которые выделяются из системы образования, чтобы исключить возможный конфликт интересов. Такое системное решение направлено на повышение эффективности выявления и пресечения нарушений прав несовершеннолетних.

Спикер подчеркнула, что отделение этих функций позволит создавать более прозрачную и оперативную систему защиты детей, где каждое нарушение будет своевременно замечено и устранено.

Также Закиева сообщила, что за четыре месяца 2025 года зарегистрировано более 1300 преступлений против детей, из которых свыше половины связаны с насилием. За это же время привлечено к ответственности свыше 5000 родителей за неисполнение обязанностей.

— За пять месяцев 2025 количество преступлений против половой неприкосновенности снизилось на 24%, а факты педофилии — на 41% по сравнению с прошлым годом, — отметила Д. Закиева.

Обращения детей — важный канал коммуникации

В последние годы в Казахстане значительно расширены каналы коммуникации для поддержки детей и подростков, что позволяет оперативно реагировать на их проблемы и оказывать необходимую помощь.

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— За четыре месяца этого года мы приняли 48 тысяч звонков и 73 тысячи сообщений через QR-коды. Дети чаще всего обращаются по вопросам сложных отношений, буллинга, насилия и тяжелого психоэмоционального состояния, — сообщила специалист.

Центр «111» оказывает не только консультационную помощь, но и предотвращает критические ситуации.

— Так, из 264 случаев обращения по тяжелому психоэмоциональному состоянию, в 25 случаях мы предотвратили суицид, — подчеркнула Д. Закиева.

Программа «Дети Казахстана» — новый комплексный подход

В настоящее время в Казахстане разрабатывается масштабная программа «Дети Казахстана», которая охватит ключевые вопросы защиты прав несовершеннолетних, их образования и воспитания. В состав рабочей группы вошли эксперты из всех регионов страны, которые уже внесли свои предложения. Запуск программы планируется на начало 2026 года.

В рамках профилактической работы специалисты проводят беседы в школах, обращая особое внимание на современные риски, с которыми сталкиваются дети.

— Мы рассказываем детям о мошенниках, которые сегодня действуют и могут проникать даже в их Kaspi-карты. Дети должны быть защищены от таких угроз, поэтому эта работа очень важна. И я уверена, что впереди у нас будет еще больше возможностей для эффективной борьбы с этими проблемами, — подчеркнула А. Бимендина.

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Инклюзивное образование — важный приоритет

Важным аспектом поддержки детей с особыми потребностями стало развитие инклюзивного образования, направленного на создание равных возможностей для получения знаний и профессиональных навыков.

— Обучение детей с особыми образовательными потребностями в школах и создание для них комфортных условий — это только первый шаг. Сейчас меня радует, что колледжи также начали принимать таких детей, давая им возможность получить профессию и специальность. К этому мы шли долго, и теперь можем сказать, что достигли этой цели. Это очень важно, потому что молодой человек таким образом находит себя и свое место в обществе, — рассказала Бимендина.

Спикер добавила, что предстоит пересмотреть образовательные программы, чтобы учесть нужды всех детей и создать равные условия для их обучения и развития. Только комплексный подход позволит создать действительно равные возможности для всех детей и обеспечить их успешную интеграцию в общество.

Ранее стало известно, что почти 7 млн детей уже копят на будущее в рамках инициативы «Нацфонд — детям».

Кроме этого, в Акорде провели экскурсию для детей в Международный день защиты детей — 1 июня.