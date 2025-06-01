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    15:21, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    В Акорде провели экскурсию для детей

    В Международный день защиты детей – 1 июня Акорду посетили дети из всех регионов страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Акорда
    Фото: Акорда

    В резиденции Президента Республики Казахстан побывали отличники учебы, победители предметных олимпиад, республиканских и международных конкурсов, призеры спортивных соревнований, дети, совершившие героические поступки. Среди гостей были учащиеся из многодетных семей, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с особыми потребностями.

    Акорда
    Фото: Акорда

    В ходе экскурсии школьники осмотрели центральный парадный холл Акорды и залы, предназначенные для проведения официальных мероприятий, библиотеку Главы государства, а также сад на территории резиденции.

    Детям рассказали об истории строительства здания, его особенностях и интересных фактах, связанных с проводимыми здесь мероприятиями.

    В завершение школьникам вручили памятные подарки от имени Президента.

    дети Акорда
    Фото: Акорда

    Дети из регионов в эти дни по традиции также посещают достопримечательности столицы.

    В этом году алгоритм проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, выстроен в соответствии с единой концепцией «Дети Казахстана». С 22 мая по 1 июня в течение декады особое внимание было уделено важным темам: семье, безопасности, здоровью, образованию, защите прав ребенка.

    По всей стране были организованы семейные, образовательные, благотворительные мероприятия, выставки, спортивные турниры, экологические акции, консультации с врачами и психологами, просветительские беседы. Один из дней декады был посвящен вопросам продвижения цифровых технологий и защиты детей в цифровой среде.

    дети Акорда
    Фото: Акорда
    дети Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    дети Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    дети Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    дети Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

     

    Теги:
    Акорда Президент Дети Общество
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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