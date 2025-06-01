Почти 7 млн детей уже копят на будущее в рамках инициативы «Нацфонд – детям»

Таким механизмом является инициатива, озвученная 1 сентября 2022 года в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Президентом Касым-Жомартом Токаевым, – «Нацфонд – детям».

Программа реализуется Правительством в лице Министерства финансов и предусматривает ежегодное отчисление 50% инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. Накопленные суммы можно использовать на приобретение жилья и получение образования.

Программа официально стартовала 1 января 2024 года. В рамках нее предусматривается ежегодное начисление средств из Нацфонда каждому ребенку, родившемуся начиная с 2006 года.

По данным Министерства финансов, за прошлый год участниками программы стали 6 919 131 человек – дети, рожденные с 2006 по 2023 г.г. включительно. Каждому из них было начислено по 100,52 долларов.

Общая сумма начисления составила 695,5 млн долларов США. Из общего количества детей, которым начислялись деньги из Нацфонда, 304 815 человек в 2024 году, достигли 18 лет, суммарно им было перечислено 30,6 млн долларов США.

В 2025 году количество участников выросло до 6 921 035 детей, из них 324 430 детям в этом году исполняется 18 лет, а сумма начислений составила 129,38 долларов.

У детей, которые участвуют в программе уже два года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составила 232,94 долларов. Общая сумма, выданная из Нацфонда, составила 1,5 млрд долларов.

Средства накапливаются до достижения ребенком 18 лет, после чего их можно использовать на улучшение жилищных условий или оплату образования. Уже более 118 тыс. заявок подано на эти цели, из которых исполнены 97 тыс. на общую сумму 11 млн 399,1 тыс. долларов. В частности, на улучшение жилищных условий подано 63 871 заявок, из них исполнено 56 591 заявки и выплачено 6 млн 647,9 тыс. долларов. На оплату образования подано 54 270 заявок, из них исполнено 40 466 заявок и выплачено 4 млн 751,2 тыс. долларов.

Сегодня инициатива «Нацфонд – детям» представляет собой форму долгосрочной господдержки, направленную на создание финансовой базы для будущего каждого ребёнка.