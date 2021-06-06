Закон об авторском праве в кино: что нужно знать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При работе над фильмом, как известно, мелочей не бывает, и от того, насколько внимательно кинокомпания подходит к реализации своего проекта, в том числе по части соблюдения авторских прав, зависит общий успех картины. На днях в Государственном центре поддержки национального кино прошла встреча с экспертом по авторскому праву, юристом Темирланом Тулегеновым, на которой обсуждалось, как же выпустить фильм, не нарушая при этом Закон «Об авторском праве и смежных правах», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что регулирование правовых отношений в кино является самым сложным, так как при создании и дальнейшем использовании аудиовизуального произведения необходимо творческое участие большого количества субъектов авторских и смежных прав. В пункте 10 статьи 2 действующего Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» дается четкое определение аудиовизуального произведения:

- аудиовизуальное произведение - произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между собой кадров или изображений (с сопровождением или без сопровождения их звуком), предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических устройств.

Аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения и все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы, диафильмы и слайдофильмы и тому подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации. Под эту формулировку подпадают и различного рода рекламные ролики, трейлеры и видеоанонсы.

«Производителем аудиовизуального произведения является, как правило, продюсер, который должен взять на себя инициативу и ответственность за создание такого произведения. При отсутствии доказательства иного производителем аудиовизуального произведения признается лицо, имя или наименование которого обозначено в этом произведении (пункт 11 статьи 2 Закона). При этом основной целью создания фильма является получение статуса «правообладателя», которым может быть признано лицо, получившее исключительные права авторские и смежные права на использование фильма», - рассказывает Темирлан Тулегенов.

Согласно пункту 1 статьи 13 Закона, авторами фильма являются:

1) автор сценария;

2) автор музыкального произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения (композитор);

3) режиссер-постановщик;

4) оператор-постановщик;

5) художник-постановщик.

Обладателями смежных прав на фильм являются актеры, которые играют роли в этом фильме, то есть создают объекты смежных прав. Речь идет об исполнителях главных, второстепенных и эпизодических ролей. При этом участники массовых сцен не могут быть отнесены к актерам, потому что они не создают творчески значимого образа в этом фильме, и, соответственно, с ними не заключается договор о приобретении смежных прав.

Таким образом, для получения статуса правообладателя продюсер фильма должен приобрести в первую очередь у авторов фильма и исполнителей ролей.

«Как правило, после окончания съемочного периода отснятый материал уходит на монтаж и здесь наступает период очистки прав на фильм. Прежде всего, юристы начинают получать лицензии/разрешения на использование музыкального материала от владельцев прав на такую музыку. Ведь очень часто режиссер использует определенную музыку для передачи своего творческого замысла. И эта музыка, конечно же, имеет своего правообладателя. Нужно четко понимать, что коммерческое управление имущественными правами на музыку осуществляется, как правило, музыкальными издательствами (паблишингами) и музыкальными лейблами. Если речь идет о зарубежной музыке, то не составит труда найти соответствующую компанию, зайти на ее сайт и заполнить заявку, после чего вам просчитают и выставят цену использования данной музыки в вашем фильме», - заметил эксперт.

Что касается казахстанской музыки, то тут немного сложнее и…дешевле, продолжает он.

«Просто, потому что, увы, таких коммерческих компаний, управляющими именно казахстанской музыкой, еще нет. И если даже формально есть, то уровень понимания такой деятельности достаточно низок. А дешевле, потому что с нашими музыкантами можно договориться напрямую, и здесь расценки достаточно лояльны. Хочу обратить ваше внимание на то, что такие разрешения не имеют давать так называемые «авторские общества», потому что по закону им запрещено заниматься коммерческой деятельностью», - сказал он.

Звукорежиссеру фильма важно контролировать использование фоновой музыки – как инструментальной, так и фрагментов трансляции радиостанций. Все это может квалифицироваться как использование музыки без разрешения правообладателя. Что касается визуального контента, необходимо отслеживать попадание в кадр рекламных вывесок различных заведений, компаний и иных брендов: либо нужно как-то избегать их появление, либо получать разрешение. Конечно же, это не касается договоров о продакт-плейсменте, когда за появление в кадре фильма платит компания – владелец торгового бренда.

После того, как фильм смонтирован и очищен по правам, наступает этап кинопроката, и с сетью кинотеатров подписывается договор на дистрибуцию и кинопоказ фильма.

«К сожалению, в Казахстане еще не запущена автоматическая система мониторинга кинопоказа и, соответственно, владельцу фильма достаточно трудно отследить денежные потоки от проката его фильма. Как правило, кинопрокатные компании используют свои шаблоны договоров о кинопоказе и щепетильно относятся к внесению изменений, но внимательно изучать их обязательно. И этим должны заниматься штатные юристы самих кинокомпаний. Вот, пожалуй, так сжато выглядит стандартная система соблюдения авторских и смежных прав при производстве и прокате кинофильма в Казахстане. Намного подробнее этот процесс будет описан в готовящейся к изданию книге «Всё об авторском праве в Казахстане!», - добавил Т. Тулегенов.