Закон об амнистии, поправки в законодательство и соглашения с ООН рассмотрит Сенат

В повестку заседания включены 16 вопросов, среди которых поправки в законодательство, закон об амнистии и ратификация международных соглашений.

Сенаторы рассмотрят следующие законы:

— О Законе Республики Казахстан «О снятии оговорки и заявления Республики Казахстан к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений».

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики» (первое чтение).

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы».

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства» (первое чтение).

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте» (первое чтение).

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных» (первое чтение).

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства» (первое чтение).

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» (первое чтение).

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и пчеловодства».

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта» (первое чтение).

— О Законе Республики Казахстан «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан».

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства и статуса судебных исполнителей и профилактики правонарушений».

— О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» (первое чтение).

Напомним, 3 июня Мажилис принял закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан» с сопутствующими ему поправками, рассмотрев в двух чтениях. Закон предусматривает проведение уголовной и административной амнистии. Под уголовную амнистию могут подпасть более 15 тысяч осужденных, а административная амнистия позволит списать штрафы на 21 млрд тенге.

Также в рамках закона по вопросам обороны и воинской службы предполагается внедрение цифрового рейтинга для военнослужащих, претендующих на вышестоящие воинские должности.

Кроме того, депутаты рассмотрят отмену действующего запрета на прогрев автомобилей в населенных пунктах в рамках поправок по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, безопасности дорожного движения.

Вместе с этим, на рассмотрение вынесут три международных документа для их последующей ратификации:

— О Законе Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций о создании в Республике Казахстан Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана».

— О Законе Республики Казахстан «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана».

— О Законе Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы».

Отметим, что соглашение с ООН подразумевают создание в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Координатором проекта от лица Правительства выступит Министерство иностранных дел. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, региональный центр станет точкой притяжения для институтов ООН и будет способствовать росту числа совместных программ в сфере устойчивого развития.

Другой международный документ — соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о режиме государственной границы направлено на регулирование порядка взаимодействия двух стран в приграничных районах и создание единых правил использования приграничных территорий.