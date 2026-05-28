Запрет на прогрев авто смягчили: Мажилис принял новые транспортные поправки

Мажилис во втором чтении принял законодательные поправки по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, безопасности дорожного движения и внедрения передовых транспортных технологий. Документ был инициирован депутатами Парламента и предусматривает ряд изменений как для автомобилистов, так и для транспортной отрасли в целом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одним из ключевых направлений закона стало усиление контроля за подготовкой будущих водителей. Поправками вводится понятие учебного автодрома, создается реестр организаций, занимающихся обучением водителей, уточняются требования к филиалам автошкол, а также внедряются механизмы профилактического контроля за их деятельностью.

Закон также предусматривает изменения в правилах эксплуатации транспортных средств. В частности, отменяется действующий запрет на прогрев автомобилей в населенных пунктах. Ограничение сохранится только для жилых зон.

Кроме того, вводятся специальные государственные регистрационные номера для электромобилей, устанавливаются требования по регистрации электровелосипедов, а действие правил дорожного движения распространяется на территории парковок жилых комплексов. Также предусматривается внедрение цифрового мониторинга состояния автомобильных дорог.

Отдельный блок поправок посвящен развитию инновационного транспорта. Закон формирует правовую основу для использования беспилотных автомобилей, аэротакси и автоматизированного железнодорожного транспорта в Казахстане.

В законодательство вводятся новые понятия, связанные с развитием городской воздушной мобильности, включая вертипорты, зоны городской воздушной мобильности и системы обслуживания беспилотного воздушного движения. Также предусматривается выдача специальных сертификатов для эксплуатантов, разработчиков и производителей авиационной техники нового поколения.

Как отмечается, эти меры направлены на обеспечение безопасной эксплуатации перспективных воздушных судов вертикального взлета и посадки (eVTOL), аэротакси и других высокоавтоматизированных транспортных систем, которые в будущем могут стать частью транспортной инфраструктуры страны.

Ранее депутат Мажилиса Дмитрий Колода предложил смягчить правила прогрева автомобилей в зимний период в Казахстане.