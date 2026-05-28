Мажилис ратифицировал соглашение о режиме казахстанско-узбекской границы

Мажилис ратифицировал Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о режиме государственной границы. Документ направлен на регулирование порядка взаимодействия двух стран в приграничных районах и создание единых правил использования приграничных территорий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соглашение определяет порядок содержания государственной границы, а также регулирует вопросы пересечения казахстанско-узбекской границы гражданами, транспортными средствами и перемещения различных грузов и имущества.

Кроме того, документ устанавливает правила осуществления хозяйственной, промысловой и иной деятельности в приграничной полосе и пограничных водах. В нем также прописаны механизмы урегулирования возможных инцидентов на границе и порядок взаимодействия компетентных органов двух государств.

Отдельные положения касаются выполнения полетов над территорией государственной границы и приграничных зон, а также организации общественно-политических, культурных и других мероприятий в приграничных районах.

Ожидается, что реализация соглашения позволит повысить эффективность взаимодействия между Казахстаном и Узбекистаном по вопросам охраны границы, а также будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между двумя государствами.

Исполнение документа будет обеспечиваться сторонами в соответствии с международными обязательствами и национальным законодательством двух стран.

Ранее Мажилис поддержал рассмотрение соглашения о дипломатических объектах в Астане и Бишкеке.