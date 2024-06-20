Закон о запрете вейпов вступил в силу

Сегодня вступил в силу подписанный Главой государства Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Теперь в Казахстане запрещена продажа некурительных табачных изделий и вейпов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон 19 апреля.

Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

Согласно документу, продажа и распространение некурительных табачных изделий наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ввоз и производство некурительных табачных изделий наказываются штрафом в размере до 2 000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Кроме того, если эти нарушения совершены преступной группой, сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, совершены неоднократно, то наказываются штрафом в размере до 5 000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В конце июля 2023 года сообщалось, что Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. Почему запрещают вейпы, объяснял депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев.