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Закон о Первом Президенте РК – Елбасы утратил силу

15 Февраля 2023, 17:52
Закон о Первом Президенте РК – Елбасы утратил силу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Конституционного закона опубликован в печати.

Ранее Парламент признал утратившим силу закон о Елбасы.


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