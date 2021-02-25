Заключать оффтейк-контракты со строительными компаниями для доступности жилья предложил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для активизации строительства доступного и качественного жилья необходимо заключить оффтейк-контракты со строительными компаниями. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилищный вопрос по-прежнему остается актуальным для наших граждан. В прошлом году темпы строительства жилья выросли на 11,2%. Это хороший показатель. Но ситуация в регионах неоднозначная. К примеру, 40% готовых домов ввели в эксплуатацию только в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. Более того, цена большинства этих домов по-прежнему стоит дорого. Я поручил на расширенном заседании Правительства в январе выработать новые предложения по совершенствованию жилищной политики. Правительство подготовило достаточно эффективные предложения. В целом поддерживаю эти предложения. Однако у рынка есть свое правило», - сказал в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Глава государства.

В этой связи, Президент отметил, что из-за конкретных экономических факторов строительные компании сейчас не заинтересованы в строительстве недорогого жилья.

«Поэтому для активизации строительства доступного и качественного жилья необходимо заключить оффтейк-контракты со строительными компаниями, то есть предварительное закупочное соглашение. Соответственно, жилье приобретается по цене программы «Нұрлы жер». Такой подход был предварительно отработан в рамках тестовых проектов. Теперь это стоит делать по всей стране», - отметил Касым-Жомарт Токаев.



