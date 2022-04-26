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Закладку 22 яблоневых садов к 2025 году планирует Казахстан

Автор:  
Акбота Кузекбай
26 Апреля 2022, 11:26
Закладку 22 яблоневых садов к 2025 году планирует Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доля импорта яблок в 2021 году составила 99,4 тыс. тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля импорта яблок в 2021 году составила 99,4 тыс. тонн при собственном сборе урожая в 262,8 тыс. тонн. Полное импортозамещение планируется к 2025 году за счет закладки 22 садов на площади 8,2 тыс. гектаров», - сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в ходе заседания Правительства.

В Минсельхозе проинформировали, что доля импорта колбасных изделий в 2021 году составила 47 тыс. тонн при собственном производстве 60,7 тыс. тонн.

«До конца 2025 года планируется реализация 24 инвестиционных проектов по переработке мяса, из них запуск четырех крупных предприятий по производству колбасных изделий с общей производственной мощностью 87,4 тыс. тонн», - сказал глава Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что производство сахара увеличат до 254 тыс. тонн в Казахстане. Ежегодное потребление сахара в стране составляет более 530 тыс. тонн.

Правительство РК   Минсельхоз   Экономика   Сельское хозяйство  
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