Захват заложницы в Актобе: подсудимому грозит пожизненное заключение

В Актюбинском межрайонном специализированном суде по уголовным делам прошли прения по делу подсудимого С. Басанова.

Прокурор Гульзира Кошербаев считает, что в ходе судебного заседания вина С. Басанова полностью доказана. По ее словам, доказательством являются показания свидетелей, выступления потерпевших, заключение экспертизы.

- Считаю, что вина Басанова полностью доказана и правильно оценена. Действия подсудимого относятся к категории особо тяжких преступлений. Нет обстоятельств, смягчающих вину Басанова. Он не состоял на учете у психиатра и нарколога. В тот день он не был пьяным, он был трезвым. Он не страдал каким-либо психическим нарушением. Не находился в состоянии аффекта. Прошу признать его виновным по пунктам 1, 3, 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса, по пунктам 3, 4 части 2 статьи 126, по части 1 статьи 107 и лишить свободы пожизненно. Прошу полностью удовлетворить исковое требование потерпевших, взыскать моральный и материальный ущерб, — сказала Г.Кошербаева.

Потерпевшие поддержали государственного обвинителя. В ходе прений подсудимый С. Басанов говорил, что у него есть мать и маленький ребенок, и просил не лишать его свободы пожизненно.

- Я не такой жестокий человек. Я о многом мечтал. Хотел создать семью и жить счастливо. У меня есть только мать. Она тоже вчера приходила. Сказала, что теперь, наверное, не сможет меня увидеть. Прошу смягчить наказание. Хочу жить и воспитывать своего маленького ребенка, — сказал подсудимый С. Басанов.

Приговор будет вынесен сегодня в 17:30 часов.

Сегодня в суде обвиняемый рассказал свою версию происшествия.

Напомним, в январе этого года мужчина проник в частный дом в Актобе и взял в заложники женщину.

Из троих заложников двое погибли — это два пожилых человека, 75 и 67 лет.

Ранее женщина, ставшая заложницей, рассказала на суде об обстоятельствах дела.