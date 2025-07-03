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    14:32, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Захват заложницы в Актобе: подсудимому грозит пожизненное заключение

    В ходе судебных прений прокурор просил признать С. Басанова виновным и приговорить к пожизненному лишению свобооды. Сегодня вечером будет оглашен приговор суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

    В Актюбинском межрайонном специализированном суде по уголовным делам прошли прения по делу подсудимого С. Басанова.

    Прокурор Гульзира Кошербаев считает, что в ходе судебного заседания вина С. Басанова полностью доказана. По ее словам, доказательством являются показания свидетелей, выступления потерпевших, заключение экспертизы.

    - Считаю, что вина Басанова полностью доказана и правильно оценена. Действия подсудимого относятся к категории особо тяжких преступлений. Нет обстоятельств, смягчающих вину Басанова. Он не состоял на учете у психиатра и нарколога. В тот день он не был пьяным, он был трезвым. Он не страдал каким-либо психическим нарушением. Не находился в состоянии аффекта. Прошу признать его виновным по пунктам 1, 3, 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса, по пунктам 3, 4 части 2 статьи 126, по части 1 статьи 107 и лишить свободы пожизненно. Прошу полностью удовлетворить исковое требование потерпевших, взыскать моральный и материальный ущерб, — сказала Г.Кошербаева.

    Потерпевшие поддержали государственного обвинителя. В ходе прений подсудимый С. Басанов говорил, что у него есть мать и маленький ребенок, и просил не лишать его свободы пожизненно.

    - Я не такой жестокий человек. Я о многом мечтал. Хотел создать семью и жить счастливо. У меня есть только мать. Она тоже вчера приходила. Сказала, что теперь, наверное, не сможет меня увидеть. Прошу смягчить наказание. Хочу жить и воспитывать своего маленького ребенка, — сказал подсудимый С. Басанов. 

    Приговор будет вынесен сегодня в 17:30 часов. 

    Сегодня в суде обвиняемый рассказал свою версию происшествия.

    Напомним, в январе этого года мужчина проник в частный дом в Актобе и взял в заложники женщину.

    Из троих заложников двое погибли — это два пожилых человека, 75 и 67 лет. 

    Ранее женщина, ставшая заложницей, рассказала на суде об обстоятельствах дела.

    Теги:
    Суды Убийство Актюбинская область
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
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