Захват заложницы в аэропорту Алматы: на какой стадии дело

В Главной транспортной прокуратуре на запрос нашего агентства сообщили, что 7 марта 2025 года в отношении Машрапбека Баратова было зарегистрировано досудебное производство по фактам хулиганства, захвата заложника и заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 293 ч. 3, ст. 261 ч. 2 п. 4, ст. 273 УК РК). По санкции суда подозреваемый содержится в учреждении ДУИС по Алматы.

22 марта дело было направлено в суд Турксибского района в порядке ускоренного досудебного расследования в связи с полным признанием вины подозреваемым (ст. 190 ч. 4-3 п. 2.1 УПК РК). Однако в ходе главного судебного разбирательства подсудимый Баратов вину частично не признал, в связи с чем, дело судом возвращено прокурору.

— В настоящее время дело из суда в адрес прокуратуры не поступило. После принятия по материалам досудебного расследования будет принято окончательное процессуальное решение, — ответил первый заместитель Главного транспортного прокурора Сакен Жорабеков.

В ведомстве также уточнили, что вопрос о мере наказания относится к исключительной компетенции суда и будет решаться по итогам окончательного судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, что суд вернул дело о захвате заложницы в аэропорту Алматы прокурору для проведения досудебного расследования в общем порядке. В ходе заседания подсудимый Машрапбек Баратов не признал вину по обвинению в захвате заложника (п. 4 ч. 2 ст. 261 УК РК), заявив, что не выдвигал каких-либо требований, а лишь хотел пройти в зал ожидания аэропорта.

Подробности данного уголовного дела зачитал прокурор.

Напомним, 7 марта около 11:45 в терминале внутренних рейсов в зону предполетного досмотра подошел деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Алматы попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Спустя некоторое время его обезоружил один из посетителей аэропорта — это был Муса Абдраим. Момент задержания мужчины попал на видео. Позже нападавшего арестовали на два месяца.

Также выяснилось, что нападавшим оказался 67-летний житель Алматы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности: в ноябре прошлого года ударил женщину в автобусе, за что был осужден и получил один год ограничения свободы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил представить мужчину, обезвредившего преступника, к государственной награде По поручению Главы государства аким Алматы наградил медалью «Ерлігі үшін» героя, спасшего сотрудницу аэропорта.

Адвокат Мусы Абдраима ранее ходатайствовал перед судом о признании его подзащитного потерпевшим, ссылаясь на то, что тот находился в заложниках и его жизни угрожала опасность. Однако сам Муса отказался от этого статуса, заявив, что не имеет никаких жалоб и заявлений.