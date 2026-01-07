Захоронение строительных отходов в Алатау: в акимате сообщили о принятых мерах

На опубликованных кадрах один из рабочих показывает, как погрузчики сбрасывают строительные отходы в вырытую яму, после чего мусор закапывается с помощью экскаватора.

В акимате Алматинской области сообщили, что 30 декабря 2025 года по данному факту были проведены общественные слушания с участием представителей компании PepsiCo, подрядной организации и местного сообщества.

— В настоящее время полицией города Алатау проведена проверка, по итогам которой материалы переданы в департамент экологии Алматинской области для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Виновные лица установлены и привлекаются к ответственности, — сообщили в акимате.

По данным местных исполнительных органов, факты несанкционированного захоронения отходов подтверждены. Строительный мусор был изъят и утилизирован на специализированном полигоне твердых бытовых отходов. В настоящее время ожидаются результаты правовой оценки со стороны компетентных органов.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области планируется строительство крупнейшего в Центральной Азии завода PepsiCo по производству соленых закусок. В рамках проекта предполагается использование местного сырья — к поставкам картофеля будут привлечены казахстанские фермерские хозяйства.