Загрязнение воздуха: жители Текели жалуются на производственную пыль

В социальной сети Instagram на странице местного блогера ilovetekeli Станислава Ахметзянова опубликовано видео, на котором видно, как над городом повисла плотная завеса пыли. Автор ролика утверждает, что съёмка велась через бинокль с телевышки, а источник загрязнения — предприятия, занимающиеся переработкой и дроблением природного камня.

Жители улицы Шевченко, проживающие в непосредственной близости от промышленных объектов, просят привлечь внимание компетентных органов к сложившейся экологической ситуации.

По их словам, проблему не удаётся решить уже несколько лет. Ещё в октябре 2022 года горожане записывали видеообращение с жалобой на запылённость воздуха.

11 октября 2022 года в ответ на обращение аким города Текели провёл встречу с руководителями производственных предприятий. В ходе обсуждения были обозначены сроки по соблюдению экологических норм, устранению пылевых выбросов и приведению в порядок предприятий. Также было направлено письмо в департамент экологии и санитарно-эпидемиологического контроля региона с просьбой провести дополнительные замеры и принять соответствующие меры.

Тем не менее, в августе 2025 года в соцсетях вновь появилось видео, на кадрах которого заметно большое облако пыли, нависающее над жилыми кварталами.

По словам местных жителей, вдыхаемая мраморная пыль вызывает раздражение слизистой, кашель, аллергию и может привести к заболеваниям органов дыхания. Люди отмечают, что вынуждены жить в условиях повышенного риска для здоровья.

— Такая ситуация требует немедленного решения, — говорится в сообщении.

Мнения жителей в комментариях под постом разделились. Одни предлагают вынести производство за пределы города, другие же настаивают на полном закрытии предприятий. Однако находятся и те, кто считает, что заводы необходимы, так как обеспечивают рабочие места.

Как сообщили в акимате города Текели, в целях снижения выбросов мраморной пыли были проведены мероприятия по реконструкции и замене основного оборудования, обеспечивающего эффективную очистку выбросов. Кроме того, на участке дороги от СТО PITSTOP до железнодорожного переезда по улице Шевченко в настоящее время ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна. По словам специалистов, работы также могут способствовать временной запылённости воздуха.

Тем не менее, обеспокоенность граждан сохраняется, ведь количество мраморообрабатывающих предприятий, по их словам, увеличивается.

Еще в 2024 году, по информации акимата Текели, департаментом экологии региона были проведены проверки по 8 мраморным предприятиям. Тогда же был выявлен ряд нарушений по несоблюдению экологических норм. Общая сумма наложенных штрафов составила 2 648 930 тенге.

В Текели, где проживает около 28 тысяч человек это не единственный экологический вопрос. В городе нет полигона для хранения ТБО, но имеется место для его складирования.

Для решения этого вопроса запланировано строительство комплекса по переработке ТБО в городе Талдыкорган. Об этом сообщили в пресс-службе акима области Жетысу.

— Предприятие будет утилизировать отходы объемом 120 тыс. тонн в год, поступающие из городов Текели, Талдыкорган и близлежащих Ескельдинского, Коксуского районов. И, кроме того, производить дополнительную электрическую энергию мощностью 5 МВт/ч и тепловую мощностью 15Гкал/час. При этом будет создано 70 рабочих мест. Строительство завода запланировано на следующий год. После реализации данного проекта все отходы, образовавшиеся на территории города Текели, будут вывезены в город Талдыкорган для переработки, и, таким образом, проблемный вопрос будет полностью решен, — отметили в ведомстве.

Отметим, что Текели обладает большим туристическим потенциалом. На данном этапе в городе имеется 21 место отдыха. Здесь также расположено множество промышленных предприятий, в том числе по дроблению и переработке мрамора.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске появится мобильная лаборатория для контроля воздуха. Также, в ВКО экологи выявили 86 нарушений и с крупных предприятий региона были взысканы большие штрафы.