РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:47, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске появится мобильная лаборатория для контроля воздуха

    Восточно-Казахстанский областной департамент экологии в октябре получит современную мобильную лабораторию для мониторинга качества воздуха, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Усть-Каменогорск
    Фото: от жителей Усть-Каменогорска

    Оборудование позволит отслеживать загрязнения в режиме реального времени и быстрее реагировать на экологические угрозы.

    По данным синоптиков, с начала года в Усть-Каменогорске зафиксировано уже 69 дней штиля, когда вредные примеси задерживаются в атмосфере. В такие периоды город нередко окутывает густой смог. К примеру, в ноябре 2024 года жители весь месяц жаловались на качество воздуха.

    После этого было принято решение создать в городе экобюро "Өскемен тынысы".

    И оснащение профильного lепартамента новым оборудованием - одна из первых инициатив новой организации.

    - Лаборатория даст возможность оперативно определять источники загрязнения и проводить замеры на месте. Это повысит эффективность работы департамента и сделает экологический контроль более прозрачным. Особенно важно это для нашего города, где в прошлом году из-за безветрия приходилось даже отменять занятия в школах, — отметила руководитель проектного офиса экобюро «Өскемен тынысы» Елена Березинская-Абилова.

    Ранее специалисты подчеркивали, что загрязнение воздуха остаётся одной из главных проблем областного центра. Промышленные предприятия, географические особенности местности и безветренные дни усугубляют ситуацию.

    По мнению экспертов, мобильная лаборатория позволит не только фиксировать уровень загрязнения, но и выявлять предприятия, нарушающие экологические нормы. Это особенно актуально на фоне регулярных проверок: только «Казцинк» в этом году выплатил более 1,7 млрд тенге штрафов за нарушения природоохранного законодательства.

    Экологи рассчитывают, что новые технологии станут действенным инструментом в борьбе за чистый воздух и помогут снизить риски для здоровья горожан.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Экология Грязный воздух
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают