В Усть-Каменогорске появится мобильная лаборатория для контроля воздуха

Оборудование позволит отслеживать загрязнения в режиме реального времени и быстрее реагировать на экологические угрозы.

По данным синоптиков, с начала года в Усть-Каменогорске зафиксировано уже 69 дней штиля, когда вредные примеси задерживаются в атмосфере. В такие периоды город нередко окутывает густой смог. К примеру, в ноябре 2024 года жители весь месяц жаловались на качество воздуха.

После этого было принято решение создать в городе экобюро "Өскемен тынысы".

И оснащение профильного lепартамента новым оборудованием - одна из первых инициатив новой организации.

- Лаборатория даст возможность оперативно определять источники загрязнения и проводить замеры на месте. Это повысит эффективность работы департамента и сделает экологический контроль более прозрачным. Особенно важно это для нашего города, где в прошлом году из-за безветрия приходилось даже отменять занятия в школах, — отметила руководитель проектного офиса экобюро «Өскемен тынысы» Елена Березинская-Абилова.

Ранее специалисты подчеркивали, что загрязнение воздуха остаётся одной из главных проблем областного центра. Промышленные предприятия, географические особенности местности и безветренные дни усугубляют ситуацию.

По мнению экспертов, мобильная лаборатория позволит не только фиксировать уровень загрязнения, но и выявлять предприятия, нарушающие экологические нормы. Это особенно актуально на фоне регулярных проверок: только «Казцинк» в этом году выплатил более 1,7 млрд тенге штрафов за нарушения природоохранного законодательства.

Экологи рассчитывают, что новые технологии станут действенным инструментом в борьбе за чистый воздух и помогут снизить риски для здоровья горожан.