Загрязнение воздуха в Алматы: штрафы для водителей превысили 350 млн тенге

Руководитель департамента экологии Динмухамед Лесбеков на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что борьба с загрязнением воздуха от автомобилей остается одной из самых сложных задач для мегаполиса.

По его данным, в Алматы зарегистрировано более 706 тысяч транспортных средств, а ежедневно в город дополнительно заезжает около 400 тысяч иногородних автомобилей. Контроль выбросов осуществляется на 19 экологических постах, установленных в разных районах.

— За девять месяцев этого года зарегистрировано более 18 тысяч административных материалов за превышение нормативов содержания загрязняющих веществ. На автовладельцев были наложены штрафы на сумму более 355 миллионов тенге, — сказал он.

Несмотря на принятые меры, на улицах города все еще встречаются автомобили, источающие густой черный дым. Глава департамента экологии обратился к жителям с просьбой проявить ответственность.

— Если ваш автомобиль не исправен, пожалуйста, не откладывайте визит на СТО. Ведь этим воздухом дышите вы, ваши дети и близкие. И каждый из нас несет личную ответственность за чистоту воздуха в городе, — отметил Динмухамед Лесбеков.

По словам Лесбекова, для системного решения проблемы в Алматы разработан проект новых Правил охраны атмосферного воздуха. Документ предусматривает установление четких требований к контролю выбросов, снижение концентрации вредных веществ, развитие зон с низким уровнем загрязнения и создание постоянной системы мониторинга качества воздуха.

Ранее сообщалось, что в Алматы могут запретить фейерверки и ввести платные зоны для автомобилей — в рамках комплексных мер по улучшению экологической ситуации в мегаполисе.