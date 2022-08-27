27 Августа 2022 11:16

Загрузка отечественных сахарных заводов остается на низком уровне – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек сказал в ходе заседания Правительства о том, что в стране при потреблении сахара в объеме 532 тыс. тонн в год обеспечение за счет отечественного сырья составило 7%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос развития сахарной отрасли ввиду высокой импортозависимости является актуальным. Отсутствие отечественного сырья ввиду мелкотоварности СХТП (субсидии сельхозтоваропроизводителям, прим. ред.) и малых посевных площадей, высокой стоимости импортных семян, низкой технической оснащенности фермеров и проблем по обеспечению поливной водой являются основными факторами снижения посевных площадей с 85 тыс. га в 1990 годах до 11,6 тыс. га в текущем году», - сказал Абулхаир Тамабек.

Спикер отметил, что согласно анализу, рентабельность выращивания других сельхозкультур (картофеля, кукурузы) в разы выше по сравнению с сахарной свеклой.

«При потреблении сахара в объеме 532 тыс. тонн в год обеспечение за счет отечественного сырья составило 7%, за счет переработки тростника-сырца отечественными заводами – 35%, импорта сахара – 58%», - уточнил Абулхаир Тамабек.

По его словам, имеются ключевые факторы для успешного развития отрасли: наличие орошаемых земель, большая емкость внутреннего рынка, незагруженные мощности 4 действующих заводов, способных обеспечить потребность внутреннего рынка, рабочая сила.

«Из-за высокого износа технологических оборудований, закредитованности и отсутствия оборотных средств, демпинга цен, применяемого соседними странами, загрузка мощностей отечественных заводов остается на низком уровне», - подчеркнул Абулхаир Тамабек.

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, который включает четыре основных раздела, состоящих из 33 мероприятий.