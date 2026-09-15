Заготовка кормов в Казахстане достигла 89% от плана

В Казахстане уже заготовлено более 36,7 млн тонн кормов. В регионах продолжается кормозаготовительная кампания, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

По оперативным данным акиматов областей, на сегодняшний день сельхозтоваропроизводители заготовили 36,7 млн тонн кормов всех видов, что составляет около 89% от запланированного объема на предстоящий зимне-стойловый период.

На сегодняшний день заготовлено 25,9 млн тонн сена или 101,2% от плана, 2,3 млн тонн сенажа или 100,3% от плана, 2,9 млн тонн концентрированных кормов от плана 50,1%, 1,8 млн тонн силоса и 3,7 млн тонн соломы.

Для обеспечения стабильного прохождения зимне-стойлового периода и формирования страховых запасов АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформировало фуражный фонд в объеме 201,3 тыс. тонн зерна. При необходимости резерв будет использован для обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовыми ресурсами.

Кормозаготовительная кампания продолжается во всех регионах страны. К началу зимне-стойлового периода 2026-2027 годов планируется заготовить 25,7 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

МСХ РК совместно с акиматами регионов на постоянной основе контролирует ход кормозаготовительной кампании. Проводимый мониторинг и своевременное формирование резервов направлены на обеспечение животноводческих хозяйств необходимой кормовой базой и устойчивое прохождение предстоящего зимне-стойлового периода.

Ранее сообщалось, что наибольшие объемы кормов заготовлены в Туркестанской области — 5,02 млн тонн, Жамбылской — 3,25 млн тонн, Алматинской — 3,11 млн тонн, Западно-Казахстанской — 2,58 млн тонн и Северо-Казахстанской области — 2,43 млн тонн.