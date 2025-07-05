22:51, 04 Июль 2025 | GMT +5
Загоревшийся мельничный комплекс потушили в Костанае
Короткое замыкание стало причиной пожара на мельничном комплексе в Костанае, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщает ДЧС Костанайской области, в результате короткого замыкания электропроводки кондиционера произошло возгорание обшивки стены двухэтажного здания мельничного комплекса.
Сотрудников МЧС вызвали работники. Возгорание удалось оперативно потушить. Обошлось без жертв.
Спасатели напомнили о бдительности, а также обратились с просьбой следить за исправным состоянием электроприборов, не перегружать электросеть.
Ранее в столице горел ресторанный комплекс. Тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями.