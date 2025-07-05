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    22:51, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Загоревшийся мельничный комплекс потушили в Костанае

    Короткое замыкание стало причиной пожара на мельничном комплексе в Костанае, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Загоревшийся мельничный комплекс потушили в Костанае
    Фото: ДЧС Костанайской области

    Как сообщает ДЧС Костанайской области, в результате короткого замыкания электропроводки кондиционера произошло возгорание обшивки стены двухэтажного здания мельничного комплекса.

    Сотрудников МЧС вызвали работники. Возгорание удалось оперативно потушить. Обошлось без жертв.

    Спасатели напомнили о бдительности, а также обратились с просьбой следить за исправным состоянием электроприборов, не перегружать электросеть.

    Ранее в столице горел ресторанный комплекс. Тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями.

    Теги:
    Пожар Регионы Казахстана Костанайская область Пожарные Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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