Пожар в ресторане Астаны ликвидировали, пострадавших нет

Ресторан находится по проспекту Мангилик Ел в районе Есиль.

По данным ДЧС, пострадавших нет.

Фото: МЧС РК

Ранее сообщалось, что в кухонном помещении ресторана произошло горение масла во фритюрнице.

Также в ДЧС отметили, что тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями.

Фото: МЧС РК

Ранее мы писали, что в Астане горит ресторан по проспекту Мангилик Ел.