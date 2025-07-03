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    17:25, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Пожар в ресторане Астаны ликвидировали, пострадавших нет

    Сегодня в столичном ресторане произошло возгорание, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ДЧС.

    Пожар в ресторане Астаны ликвидировали, пострадавших нет
    Фото: МЧС РК

    Ресторан находится по проспекту Мангилик Ел в районе Есиль.

    По данным ДЧС, пострадавших нет.

    пожар, пожарные, МЧС, ДЧС, спасатели
    Фото: МЧС РК

    Ранее сообщалось, что в кухонном помещении ресторана произошло горение масла во фритюрнице.

    Также в ДЧС отметили, что тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями.

    Пожар в ресторане Астаны ликвидировали, пострадавших нет
    Фото: МЧС РК

    Ранее мы писали, что в Астане горит ресторан по проспекту Мангилик Ел.

    Теги:
    Рестораны МЧС Пожар Пожарные Астана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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