17:25, 03 Июль 2025 | GMT +5
Пожар в ресторане Астаны ликвидировали, пострадавших нет
Сегодня в столичном ресторане произошло возгорание, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ДЧС.
Ресторан находится по проспекту Мангилик Ел в районе Есиль.
По данным ДЧС, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в кухонном помещении ресторана произошло горение масла во фритюрнице.
Также в ДЧС отметили, что тушение осложнялось сильным задымлением, узкими проездами и припаркованными частными автомобилями.
Ранее мы писали, что в Астане горит ресторан по проспекту Мангилик Ел.