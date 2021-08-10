Загадочная смерть 6-летней алматинки: суд отменил оправдательный приговор судмедэксперту

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Судебной коллегией Алматинского городского суда ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона отменен оправдательный приговор судмедэксперту, который участвовал в процессе по делу о загадочной смерти 6-летней алматинки Елизаветы Пылаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении о квалификации деяния и обвинительном акте, составленных следователем, указано, что судмедэксперт Метелев подозревается по частям 1 и 2 статьи 420 УК РК в даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля по делу по факту смерти Ж.Жылкайдарова и по делу об особо тяжком преступлении по факту смерти малолетней Е.Пылаевой.

«Однако прокурор, предавая Метелева суду и направляя дело в суд, в постановлении указал обвинение только по части 2 статьи 420 УК. По закону такое несоответствие процессуальных актов стороны обвинения является существенным нарушением, которое препятствует проведению судебного разбирательства. Суд не является органом уголовного преследования и не имеет права вместо прокурора определять пределы предъявляемого обвинения», - отметили в пресс-службе алматинского горсуда.

Дело возвращено прокурору для предъявления обвинения и предания суду в соответствии с требованиями закона.

Напомним, Елизавета Пылаева умерла при странных обстоятельствах 12 мая 2019 года. В полиции сообщили, что следователи начали расследование дела по уголовной статье «Убийство».