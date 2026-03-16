телерадиокомплекс президента РК
    12:07, 16 Март 2026 | GMT +5

    Зафиксированные отдельные пробелы на референдуме носили технический характер — наблюдатели СНГ

    Миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений, которые могли бы повлиять на результаты референдума. Об этом заявил на брифинге в ЦКР первый заместитель генерального секретаря СНГ Игорь Петришенко, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Голосование на референдуме в Казахстане
    Фото: Kazinform

    В день референдума представители миссии посетили более 750 участков референдума в девяти регионах страны, а также осуществляли наблюдение на зарубежных участках.

    По информации членов миссии, участки открылись вовремя, голосование началось с исполнения государственного гимна страны, проходило организованно и в спокойной обстановке.

    — Процедура подсчета голосов осуществлялась в соответствии с законодательством РК. Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушения, которые могли повлиять на результаты референдума, миссией выявлены не были. Миссия от СНГ приходит к выводам о том, что референдум 15 марта прошел на высоком организационном уровне в полном соответствии с законодательством РК, органы государственной власти и комиссии референдума обеспечили гражданам возможность свободного волеизъявления, — заявил Игорь Петришенко.

    Наблюдатели ТЮРКПА заявили о высоком уровне проведения референдума в Казахстане. Ранее Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме. Согласно подсчетам, референдум по новой Конституции официально признан состоявшимся. 

    Казахстан Общество СНГ Конституционная реформа Референдум-2026
    Данира Искакова
    Данира Искакова
