Зафиксированные отдельные пробелы на референдуме носили технический характер — наблюдатели СНГ

В день референдума представители миссии посетили более 750 участков референдума в девяти регионах страны, а также осуществляли наблюдение на зарубежных участках.

По информации членов миссии, участки открылись вовремя, голосование началось с исполнения государственного гимна страны, проходило организованно и в спокойной обстановке.

— Процедура подсчета голосов осуществлялась в соответствии с законодательством РК. Зафиксированные наблюдателями отдельные упущения носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями. Нарушения, которые могли повлиять на результаты референдума, миссией выявлены не были. Миссия от СНГ приходит к выводам о том, что референдум 15 марта прошел на высоком организационном уровне в полном соответствии с законодательством РК, органы государственной власти и комиссии референдума обеспечили гражданам возможность свободного волеизъявления, — заявил Игорь Петришенко.

Наблюдатели ТЮРКПА заявили о высоком уровне проведения референдума в Казахстане. Ранее Центральная комиссия референдума РК огласила предварительные результаты голосования на республиканском референдуме. Согласно подсчетам, референдум по новой Конституции официально признан состоявшимся.