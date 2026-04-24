РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Задолженность по зарплате в Казахстане снизилась на 36%

    На брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета государственной инспекции труда Мейрамбек Ахметов отметил положительную динамику по снижению задолженности по заработной плате в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги
    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    Он сообщил, что благодаря принятым мерам удалось значительно сократить как текущую, так и просроченную задолженность.

    — По состоянию на 20 апреля текущего года нам удалось добиться снижения текущей и просроченной задолженности по заработной плате на 36%, с 876 млн до 554 млн тенге. В результате принятых мер в рамках государственного контроля защищены права более 17,5 тысячи работников, — добавил спикер.

    По его словам, работа в этом направлении продолжается на постоянной основе.

    Теги:
    Зарплата Финансы Долги Общество
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор
    Сейчас читают