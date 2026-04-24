Задолженность по зарплате в Казахстане снизилась на 36%

Он сообщил, что благодаря принятым мерам удалось значительно сократить как текущую, так и просроченную задолженность.

— По состоянию на 20 апреля текущего года нам удалось добиться снижения текущей и просроченной задолженности по заработной плате на 36%, с 876 млн до 554 млн тенге. В результате принятых мер в рамках государственного контроля защищены права более 17,5 тысячи работников, — добавил спикер.

По его словам, работа в этом направлении продолжается на постоянной основе.

