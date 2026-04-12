Как можно законно списать задолженность в Казахстане

По словам адвоката, в последнее время к ней стали больше обращаться с вопросами по поводу того, каким путем можно законно закрыть или списать задолженность. Для точного ответа на такой вопрос нужно, прежде всего, выяснить вид задолженности, когда она возникла и когда должна быть погашена, а также наличие просрочки.

— Банкротство — один из законных путей избавиться от задолженности. В соответствии с законодательством Казахстана, банкротство — официально признаваемая государством неспособность человека выплатить долг. На человека, прошедшего через банкротство, не могут оказывать давления кредиторы и не будут беспокоить коллекторы. Со временем и его кредитная история восстановится, — говорит Ольга Гаврик.

По ее словам, еще один путь избавления от долга — дождаться истечения срока исковой давности. В соответствии с действующим законодательством, срок исковой давности — 3 года. Но это не применяется в суде автоматически. Для этого ответчик должен сообщить об истечении срока исковой давности, обязательно подать заявление до суда или в ходе судебного процесса. Если срок исковой давности истек, суд отказывает в удовлетворении иска.

— Еще один метод, часто встречающийся в практике — списание долга в ходе ведения исполнительного производства. В некоторых случаях частный судебный исполнитель, в соответствии с законом, возвращает в исполнительный лист без исполнения. Если взыскатель не подаст его на исполнение вновь и пропустит срок, например, забудет и с этого момента пройдет 3 года, вы можете подать заявление судебному исполнителю для исключения вас из реестра должников. В таком случае срок возврата долга будет считаться истекшим, — говорит О. Гаврик.

В результате на основании этого заявления судебный исполнитель направляет предложение в органы юстиции, затем должник исключается из реестра и долг фактически списывается.

— Резюмируя, можно сказать, что есть три способа законного списания долга: процедура банкротства; истечение срока исковой давности; истечение сроков исполнительного производства. Но каждый случай должен рассматриваться отдельно. Поэтому до принятия конкретного решения следует обратиться за консультацией к юристу, — сказала адвокат.

Ранее сообщалось, какая ответственность предусмотрена за преднамеренное банкротство.