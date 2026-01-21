Автоматизированные инструменты выявления преднамеренного банкротства внедряют в РК

— Однако сегодня такие действия не остаются безнаказанными. Понятие преднамеренного банкротства закреплено в Законе Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве», согласно которому под ним понимается умышленные действия учредителя или должностного лица, а также индивидуального предпринимателя, направленные на уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами, совершенные путем отчуждения или сокрытия имущества, — говорится в сообщении.

Признаками преднамеренного банкротства могут являться заключение заведомо невыгодных или фиктивных сделок, выведение активов, отказ от взыскания долгов, сокрытие и передача имущества, фиктивное увеличение задолженности, умышленное разрушение системы управления и учета, другие неправомерные действия.

Законодательством Республики Казахстан, а именно вышеуказанным Законом, Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрена персональная ответственность учредителей и должностных лиц.

Если установлено, что банкротство было преднамеренным, то контролирующее лицо в судебном порядке может быть привлечено к субсидиарной ответственности, то есть выплачивать долги компании придется из собственных средств.

Кроме того, субсидиарная ответственность возможна даже после завершения процедуры банкротства, если виновное лицо признано виновным по результатам административного или уголовного расследования.

За 2024–2025 годы по результатам анализа деятельности всех должников, находящихся в процедуре банкротства возбуждено 120 административных производств и более 44 уголовных дел по признакам преднамеренного банкротства компаний.

Теперь в планах органов государственных доходов использовать автоматизированные инструменты выявления признаков преднамеренного банкротства, анализ сделок, связей между компаниями и поведением должников, для чего начата активная работа по автоматизации процедур реабилитации и банкротства.

К примеру, бывший директор компании в Жамбылской области в 2024 году по приговору суда признан виновным в преднамеренном банкротстве, а уже в 2025 году суд взыскал с данного лица более 45 млн. тенге в пользу кредиторов за выведенные активы в виде денежных средств со счетов в банке перед признанием компании банкротом.

Данные случаи не единичны, только в 2025 году подобных решений судов в отношении виновных лиц вынесено более 12, а с учетом внедрения автоматизированных процессов выявления неправомерных действий должников, органы государственных доходов ожидают рост эффективности направляемых материалов в правоохранительные органы за счет аналитической обоснованности и системной доказательной базы, соответственно увеличение количества направляемых исков в суд.

Таким образом, процедура банкротства перестает быть способом уклонения от ответственности для недобросовестных предпринимателей и становится действенным инструментом восстановления справедливости — механизмом, направленным на максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет привлечения виновных лиц к персональной ответственности. Сроки давности могут быть продлены, а финансовая и уголовная ответственность реальна.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила применения процедуры внесудебного банкротства.