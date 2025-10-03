В Казахстане изменились правила применения процедуры внесудебного банкротства

Основные изменения

Расширен перечень обязательств, подпадающих под процедуру. В новой редакции госуслуга предоставляется физическим лицам — гражданам Казахстана для прекращения обязательств по банковским займам и микрокредитам перед:

банками второго уровня и филиалами банков-нерезидентов РК;

организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций и микрофинансовую деятельность;

коллекторскими агентствами.

Кроме того, изменения распространяются на обязательства перед организациями, лишенными лицензий, исключенными из соответствующих реестров или находящимися в стадии ликвидации. Также это касается иных организаций, которым принадлежат права требования по договорам займа и микрокредитам.

Внесудебное банкротство не применяется к тем обязательствам, которые уже описаны во второй части пункта 2. Это долги перед банками/микрофинансовыми организациями, которые лишились лицензии, исключены из реестра или ликвидируются.

Также оно не распространяется на кредиты и микрокредиты, заключенные до 1 января 2025 года. То есть, если человек взял займ до 2025 года, он не подпадает под новые правила исключения.

Определены основания для прекращения процедуры. В документе установлены случаи, когда процедура внесудебного банкротства прекращается.

Это происходит, если:

— должник подал заявление о прекращении процедуры через «Правительство для граждан», портал eGov или специальное мобильное приложение;

— у должника появилось имущество или улучшилось финансовое положение, позволяющее исполнить обязательства полностью или более чем на 30%;

— выявлены факты сокрытия или отчуждения имущества, уничтожения документов или предоставления недостоверной информации;

— наступила смерть должника или суд признал его безвестно отсутствующим/умершим;

— установлено несоответствие должника основаниям для применения процедуры, указанным в статье 5 закона, включая заявления кредиторов.

Для должников, подпадающих под особое основание, предусмотренное пунктом 3 статьи 5 закона, исключения не действуют — их процедура продолжается. В то же время, если процедура была прекращена из-за сокрытия имущества или несоответствия условиям, повторно подать заявление о внесудебном банкротстве можно только спустя шесть месяцев.

Также в документе обновлена форма заявления.

Приказ вступает в силу 13 октября этого года.

