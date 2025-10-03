В Казахстане изменились правила применения процедуры внесудебного банкротства
Министр финансов подписал приказ, которым вносятся изменения в порядок оказания государственной услуги «Применение процедуры внесудебного банкротства», передает корреспондент агентства Kazinform.
Основные изменения
Расширен перечень обязательств, подпадающих под процедуру. В новой редакции госуслуга предоставляется физическим лицам — гражданам Казахстана для прекращения обязательств по банковским займам и микрокредитам перед:
- банками второго уровня и филиалами банков-нерезидентов РК;
- организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций и микрофинансовую деятельность;
- коллекторскими агентствами.
Кроме того, изменения распространяются на обязательства перед организациями, лишенными лицензий, исключенными из соответствующих реестров или находящимися в стадии ликвидации. Также это касается иных организаций, которым принадлежат права требования по договорам займа и микрокредитам.
Внесудебное банкротство не применяется к тем обязательствам, которые уже описаны во второй части пункта 2. Это долги перед банками/микрофинансовыми организациями, которые лишились лицензии, исключены из реестра или ликвидируются.
Также оно не распространяется на кредиты и микрокредиты, заключенные до 1 января 2025 года. То есть, если человек взял займ до 2025 года, он не подпадает под новые правила исключения.
Определены основания для прекращения процедуры. В документе установлены случаи, когда процедура внесудебного банкротства прекращается.
Это происходит, если:
— должник подал заявление о прекращении процедуры через «Правительство для граждан», портал eGov или специальное мобильное приложение;
— у должника появилось имущество или улучшилось финансовое положение, позволяющее исполнить обязательства полностью или более чем на 30%;
— выявлены факты сокрытия или отчуждения имущества, уничтожения документов или предоставления недостоверной информации;
— наступила смерть должника или суд признал его безвестно отсутствующим/умершим;
— установлено несоответствие должника основаниям для применения процедуры, указанным в статье 5 закона, включая заявления кредиторов.
Для должников, подпадающих под особое основание, предусмотренное пунктом 3 статьи 5 закона, исключения не действуют — их процедура продолжается. В то же время, если процедура была прекращена из-за сокрытия имущества или несоответствия условиям, повторно подать заявление о внесудебном банкротстве можно только спустя шесть месяцев.
Также в документе обновлена форма заявления.
Приказ вступает в силу 13 октября этого года.
Ранее мы писали, как новые поправки в банковской сфере отразятся на населении.