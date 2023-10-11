Горняков шахты «Казахстанская» подняли на поверхность из-за повышения температуры

На поверхность подняли всех сотрудников, которые проводили локализацию пожара, произошедшего 17 августа этого года, передает корреспондент Kazinform.

По официальным данным, задымление появилось на том же месте, где были сооружены перемычки для локализации пожара, произошедшего в августе текущего года.

- 11 октября 2023 года на шахте «Казахстанская» проводились работы по возведению перемычек по локализации пожара, произошедшего 17 августа. В связи с повышением температуры введен план ликвидации. На поверхность выехали все работники шахты, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау».

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Также 18 августа нашли тело третьего горняка. 19 августа, стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.

22 августа министр по ЧС РК Сырым Шарипханов назвал предварительную причину возникновения пожара на шахте «Казахстанская».

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.

18 сентября министр по ЧС Сырым Шарипханов объявил итоги расследования правительственной комиссии. Была признана 100% вина работодателя.