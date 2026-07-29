Задержки автобусов и очереди на заправках объяснили в акимате Алматы

В Алматы на ряде автобусных маршрутов возможны временные задержки из-за очередей на автогазозаправочных станциях, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях жители Алматы публикуют видео, на которых автобусы выстраиваются в длинные очереди к газозаправочным станциям в разных районах города. По словам горожан, ожидание общественного транспорта на некоторых маршрутах достигает 30–40 минут.

Как пояснили в акимате города, причиной сложившейся ситуации стала ограниченная работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). В настоящее время из восьми станций в штатном режиме работают только пять, из-за чего на действующих объектах образовались очереди из общественного транспорта.

По информации обслуживающих организаций, сейчас на неработающих станциях ведутся ремонтно-восстановительные работы. Запуск одной из АГНКС запланирован на 29 июля, а полностью восстановить работу всех станций планируется до 31 июля.

В акимате принесли извинения за временные неудобства и попросили пассажиров учитывать возможные изменения в расписании при планировании поездок.

Ранее в Алматы временно изменились схемы движения четырех автобусных маршрутов в связи с ремонтом и частичным перекрытием улицы Хо Ши Мина.