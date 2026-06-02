Задержание директора вагонного депо в Алматы прокомментировали в КТЖ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что директор филиала «Алматинское эксплуатационное вагонное депо» был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере.

В пресс-службе национальной компании сообщили, что руководитель указанного предприятия задержан в рамках уголовного дела 9 апреля 2026 года.

— Расследованием охвачен период его деятельности за 2024-2025 годы. Судом санкционирована мера пресечения в виде его содержания под стражей, — отметили в КТЖ.

В компании подчеркнули, что придерживаются принципа нулевой терпимости к коррупции и оказывают всестороннее содействие следствию, предоставляя необходимую информацию и материалы в рамках действующего законодательства.

Кроме того, для установления причин и условий, которые могли способствовать совершению правонарушения, в Алматинском эксплуатационном вагонном депо проводится внутренняя проверка.

— В настоящее время комиссией под руководством комплаенс-службы компании проводится внутренняя проверка. До завершения следственных мероприятий и принятия процессуального решения компетентными органами компания воздерживается от дополнительных комментариев, — добавили в пресс-службе КТЖ.

Ранее также сообщалось о задержании директора алматинского филиала АО «Қазтеміртранс» Акылбека Базенова.