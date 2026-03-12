В КНБ подтвердили задержание главы алматинского филиала «Қазтеміртранс»

— Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — говорится в ответе КНБ на официальный запрос редакции, подписанном начальником подразделения О.Бектеновым.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании директора алматинского филиала компании якобы при получении взятки в крупном размере.

В пресс-службе Қазтеміртранс тогда сообщили, что компетентные правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. В компании также отметили, что оказывают всестороннее содействие уполномоченным органам и предоставляют всю необходимую информацию и документы в рамках расследования.

При этом в компании заявили, что информация о якобы получении крупной взятки за содействие в победе в государственных закупках по охране объектов вызывает сомнение. В Қазтеміртранс подчеркнули, что процедуры заключения договоров на охранные услуги уже завершены.

По данным компании, общий бюджет на услуги охраны составляет около 200 млн тенге, тогда как по Алматинскому филиалу на охрану производственных баз в текущем году предусмотрено более 9 млн тенге. Эта сумма, как отметили в компании, значительно меньше той, которая фигурирует в распространяемой информации о возможной взятке. Остальные обстоятельства будут установлены в ходе следствия.

— АО «Қазтеміртранс» придерживается принципов законности, прозрачности и нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства будут приняты все предусмотренные законом меры. Компания заинтересована в объективном и всестороннем расследовании всех обстоятельств дела и рассчитывает на установление истины в установленном законодательством порядке, — сообщили ранее в компании.

В настоящее время Қазтеміртранс продолжает работать в штатном режиме, выполняя производственные задачи и обязательства перед партнерами и клиентами.

О дальнейших результатах расследования общественность будет проинформирована в установленном порядке.