Задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в Жетысу подтвердили в КНБ
В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан подтвердили задержание директора Жетысуского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Айбека Ергали, передает корреспондент агентства Kazinform.
В ведомстве сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. А иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
— В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан сведения досудебного расследования разглашению не подлежат, — уточнили в КНБ.
По информации, распространяемой в социальных сетях, расследование может вестись по статье 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Получение взятки».
Стоит отметить, что накануне задержания Айбек Ергали проводил брифинг для СМИ, в ходе которого разъяснял вопросы, связанные с повышением стоимости газа для местного населения.
Ранее сообщалось, что КНБ РК объявил в розыск главу OrdaMed. Информация об этом размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов.