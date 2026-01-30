РУ
    Задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в Жетысу подтвердили в КНБ

    В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан подтвердили задержание директора Жетысуского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Айбека Ергали, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КНБ РК ҚР ҰҚК
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В ведомстве сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. А иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    — В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан сведения досудебного расследования разглашению не подлежат, — уточнили в КНБ.

    По информации, распространяемой в социальных сетях, расследование может вестись по статье 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Получение взятки». 

    Стоит отметить, что накануне задержания Айбек Ергали проводил брифинг для СМИ, в ходе которого разъяснял вопросы, связанные с повышением стоимости газа для местного населения.

    Ранее сообщалось, что КНБ РК объявил в розыск главу OrdaMed. Информация об этом размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

