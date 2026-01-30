Задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в Жетысу подтвердили в КНБ

В ведомстве сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. А иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

— В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан сведения досудебного расследования разглашению не подлежат, — уточнили в КНБ.

По информации, распространяемой в социальных сетях, расследование может вестись по статье 366 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Получение взятки».

Стоит отметить, что накануне задержания Айбек Ергали проводил брифинг для СМИ, в ходе которого разъяснял вопросы, связанные с повышением стоимости газа для местного населения.

Ранее сообщалось, что КНБ РК объявил в розыск главу OrdaMed. Информация об этом размещена на портале органов правовой статистики и специальных учетов.