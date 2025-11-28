Задержание Айдоса Есполова подтвердили в КНБ

Информация о его задержании ранее появилась в ряде СМИ.

— Сообщаем, что по указанному факту КНБ проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — сообщили в КНБ.

Айдос Есполов, согласно доступной информации, бывший советник в компании «Астана ЭКСПО-2017» и один из учредителей Евразийского технологического университета и Alatau Asset Management Company.

Как сообщалось в СМИ, он был задержан по делу о хищениях и взятках, связанных с подготовкой к ЭКСПО-2017 (сумма около 2,2 млрд тенге).

Ранее в Актюбинской области задержали за взятку акима города Хромтау.