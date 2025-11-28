РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:47, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Задержание Айдоса Есполова подтвердили в КНБ

    В КНБ Казахстана подтвердили задержание экс-советника компании «Астана ЭКСПО-2017» Айдоса Есполова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: gov.kz

    Информация о его задержании ранее появилась в ряде СМИ.

    — Сообщаем, что по указанному факту КНБ проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, — сообщили в КНБ.

    Айдос Есполов, согласно доступной информации, бывший советник в компании «Астана ЭКСПО-2017» и один из учредителей Евразийского технологического университета и Alatau Asset Management Company.

    Как сообщалось в СМИ, он был задержан по делу о хищениях и взятках, связанных с подготовкой к ЭКСПО-2017 (сумма около 2,2 млрд тенге).

    Ранее в Актюбинской области задержали за взятку акима города Хромтау.

    Теги:
    КНБ ЭКСПО Задержания Досудебное расследование
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают