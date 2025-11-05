Задержана девушка-дроппер, забравшая у кокшетауских пенсионеров 7,7 млн тенге

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, неизвестные позвонили двум пенсионерам города Кокшетау и сообщили, что их внуки стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.

— За увод от уголовной ответственности злоумышленники попросили денежные средства и до такой степени ввели в заблуждение и встревожили потерпевших, что последние, не думая, согласились отдать свои последние сбережения. По месту жительства пенсионеров пришла неизвестная девушка, которая и забрала пакеты с денежными средствами: в первом случае — 4 100 000 тенге, во втором — 3 600 000 тенге. Полученные денежные средства курьер в последующем переотправила на банковские счета дропперов, а сама получила вознаграждение за казалось бы «непыльную работу», — поделились в ведомстве.

Личность девушки установили сотрудники CiberPol в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось, 20-летняя подозреваемая нашла работу в приложении телеграм. При этом акмолинка не подумала о моральной стороне своих поступков и последствиях.

— В настоящее время доказана причастность девушки к двум эпизодам мошенничества. Проводится досудебное расследование, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 6 млн тенге в среднем за сутки отдают мошенникам жители Павлодарской области.