    01:26, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Задержана девушка-дроппер, забравшая у кокшетауских пенсионеров 7,7 млн тенге

    Жертвами мошенничества стали два пенсионера из областного центра, решившие спасти своих внуков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мошенница
    Фото: Polisia.kz

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, неизвестные позвонили двум пенсионерам города Кокшетау и сообщили, что их внуки стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.

    — За увод от уголовной ответственности злоумышленники попросили денежные средства и до такой степени ввели в заблуждение и встревожили потерпевших, что последние, не думая, согласились отдать свои последние сбережения. По месту жительства пенсионеров пришла неизвестная девушка, которая и забрала пакеты с денежными средствами: в первом случае — 4 100 000 тенге, во втором — 3 600 000 тенге. Полученные денежные средства курьер в последующем переотправила на банковские счета дропперов, а сама получила вознаграждение за казалось бы «непыльную работу», — поделились в ведомстве.

    Личность девушки установили сотрудники CiberPol в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось, 20-летняя подозреваемая нашла работу в приложении телеграм. При этом акмолинка не подумала о моральной стороне своих поступков и последствиях.

    — В настоящее время доказана причастность девушки к двум эпизодам мошенничества. Проводится досудебное расследование, — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что 6 млн тенге в среднем за сутки отдают мошенникам жители Павлодарской области.

    Оксана Матасова
    Автор
