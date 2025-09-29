— В целях профилактики правонарушений в собственных рядах подразделением внутренней безопасности прокуратуры Костанайской области совместно с ДКНБ области 28 сентября 2025 года по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния задержан прокурор города Рудный. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит.

Напомним, в сентябре этого года сообщалось о задержании прокурора города Актау. Позже стало известно о временном отстранении от должности прокурора Усть-Каменогорска.