22:11, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5
Задержан прокурор города Рудный
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, передает агентство Kazinform.
— В целях профилактики правонарушений в собственных рядах подразделением внутренней безопасности прокуратуры Костанайской области совместно с ДКНБ области 28 сентября 2025 года по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния задержан прокурор города Рудный. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит.
Напомним, в сентябре этого года сообщалось о задержании прокурора города Актау. Позже стало известно о временном отстранении от должности прокурора Усть-Каменогорска.