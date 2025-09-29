РУ
    22:11, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Задержан прокурор города Рудный

    Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, передает агентство Kazinform.

    Фото: gov.kz

    — В целях профилактики правонарушений в собственных рядах подразделением внутренней безопасности прокуратуры Костанайской области совместно с ДКНБ области 28 сентября 2025 года по подозрению в совершении уголовно наказуемого деяния задержан прокурор города Рудный. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, разглашению не подлежит.

    Напомним, в сентябре этого года сообщалось о задержании прокурора города Актау. Позже стало известно о временном отстранении от должности прокурора Усть-Каменогорска.

    Теги:
    Генпрокуратура Костанайская область Рудный Прокуратура Задержания
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
