    17:05, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Задержан председатель районного суда в Кызылординской области

    Председателя Казалинского районного суда Кызылординской области Даурена Абдыкалыкова задержали сотрудники регионального департамента Комитета национальной безопасности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    О задержании и начале досудебного расследования в отношении Абдыкалыкова сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

    Информация о задержании судьи ранее появилась в социальных сетях. По данным источников, председателя Казалинского районного суда Кызылординской области Даурена Абдыкалыкова подозревают в совершении коррупционного преступления. Окончательная правовая оценка его действий будет дана по итогам следственных процедур.

    По предварительной информации, разбирательство началось после заявления мужчины, осужденного за мошенничество и получившего условный срок. Следствие проверяет версию о том, что его родственники могли передать судье 6 миллионов тенге в обмен на смягчение приговора.

    Также проверяются сведения о возможной передаче еще 300 тысяч тенге за содействие в вопросе досрочного освобождения от отбывания наказания.

    Досудебное расследование в отношении председателя Казалинского районного суда продолжается. Окончательные выводы будут сделаны по итогам следственных и процессуальных действий. Подробности дела официально не раскрываются.

    С начала года КНБ уже публично подтверждал расследования в отношении других высокопоставленных должностных лиц. В том числе начальника районного управления полиции Шымкента и главы одного из управлений департамента госдоходов в ЗКО.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
