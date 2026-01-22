Задержан председатель районного суда в Кызылординской области

О задержании и начале досудебного расследования в отношении Абдыкалыкова сообщили источники, знакомые с ходом расследования.

Информация о задержании судьи ранее появилась в социальных сетях. По данным источников, председателя Казалинского районного суда Кызылординской области Даурена Абдыкалыкова подозревают в совершении коррупционного преступления. Окончательная правовая оценка его действий будет дана по итогам следственных процедур.

По предварительной информации, разбирательство началось после заявления мужчины, осужденного за мошенничество и получившего условный срок. Следствие проверяет версию о том, что его родственники могли передать судье 6 миллионов тенге в обмен на смягчение приговора.

Также проверяются сведения о возможной передаче еще 300 тысяч тенге за содействие в вопросе досрочного освобождения от отбывания наказания.

Досудебное расследование в отношении председателя Казалинского районного суда продолжается. Окончательные выводы будут сделаны по итогам следственных и процессуальных действий. Подробности дела официально не раскрываются.

С начала года КНБ уже публично подтверждал расследования в отношении других высокопоставленных должностных лиц. В том числе начальника районного управления полиции Шымкента и главы одного из управлений департамента госдоходов в ЗКО.