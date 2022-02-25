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Задержан аким Кентау

25 Февраля 2022 19:24
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Задержан аким Кентау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким города Кентау Туркестанской области подозревается в получении взятки в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

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Антикоррупционной службой по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении акима города Кентау Туркестанской области по факту получения взятки в особо крупном размере.

«Антикоррупционной службой изобличен аким г.Кентау Туркестанской области «М.Д., который 23 февраля 2022 года через своих доверенных лиц получил взятку в сумме 98 500 долларов США (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе», - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Даурен Махажанов занимает пост акима Кентау с апреля 2019 года.


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#Туркестанская область   #Коррупция  
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