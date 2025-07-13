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    10:08, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Председатель КНБ Сагимбаев о присоединении Антикора: Это решение имеет стратегическое значение

    В структуре Комитета национальной безопасности Казахстана начинает работу новая Служба по противодействию коррупции.  О планах по усилению работы и первых шагах новой Службы в составе Комитета рассказал в интервью агентству Kazinform председатель КНБ Ермек Сагимбаев.

    Антикор КНБ
    Фото: gov.kz

    - Как известно, Указом Президента Республики Казахстан произошла реорганизация прежнего агентства и создана новая служба в структуре КНБ. Хочу отметить, что это решение имеет стратегическое значение. Присоединение антикоррупционного направления к КНБ позволит усилить борьбу с коррупцией на принципиально новом уровне. Объединение аналитических, оперативных и технических возможностей Комитета с антикоррупционным инструментарием дает нам больше ресурсов для выявления и пресечения масштабных, системных злоупотреблений. Это позволит действовать не только точечно, а также комплексно. Видеть и устранять не только последствия, но и причины, - сказал он.

    По словам главы КНБ, в настоящее время ведомством выработан пошаговый алгоритм действий, вытекающих из Указа, в том числе подготовка соответствующей нормативной базы.

    Осуществляется взаимодействие с Правительством и Агентством по делам государственной службы по передаче функций и полномочий реорганизованного ведомства.

    - Процесс трудоемкий и многоэтапный. Вместе с тем, независимо от проводимых работ, Служба функционирует и ее деятельность не прекращалась ни на минуту. Как отметил Президент Республики Казахстан, системная борьба с коррупцией – абсолютно нужная работа. Укрепление закона и порядка должно стать основой для борьбы с этим злом, нарушениями прав и свобод граждан. Без решения этих задач невозможно построить справедливое государство. Одним словом, задача ясна, будем работать, - подчеркнул Ермек Сагимбаев.

    Полный текст интервью можно прочитать здесь.

    В конце июня стало известно, что Агентство по противодействию коррупции реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности Казахстана.

    Теги:
    КНБ Антикор
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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