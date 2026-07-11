За что могут получить штраф владельцы домашних животных в Костанайской области

В Костанайской области продолжается масштабная инвентаризация сельскохозяйственных животных. Уже обследовано более 26 тысяч подворий, а владельцев скота предупредили: если до 1 сентября сведения в информационной системе не будут приведены в соответствие с фактическим поголовьем, нарушителей начнут привлекать к административной ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила заместитель руководителя областного управления ветеринарии Айнагуль Демежанова на брифинге в РСК, главная задача — обеспечить достоверный учет животных и прослеживаемость их перемещения.

По ее словам, с прошлого года в регионе проводится масштабная инвентаризация в ходе подворных обходов. На сегодняшний день обследовано уже более 26 тысяч дворов.

— Мы не просто сверяем сведения информационной системы с данными статистики, а проверяем фактическое наличие каждого животного. Это позволяет выявить неучтенное поголовье, устранить расхождения и получить объективную картину состояния животноводства, — отметила она.

В работе участвуют ветеринарные специалисты, государственные ветеринарные инспекторы и представители акиматов сельских округов. Одновременно владельцам животных разъясняют требования законодательства, порядок идентификации молодняка и обязанности по уведомлению ветеринарной службы о рождении, продаже, гибели или убое животных.

В управлении напомнили, что обязанность по своевременному учету поголовья возложена на самих владельцев. Однако на практике нередко выявляются случаи, когда фактическое количество животных не соответствует данным информационной системы.

В связи с этим собственников призвали как можно скорее привести сведения в соответствие.

— Если к 1 сентября расхождения сохранятся, контрольные мероприятия будут проводиться уже с применением мер административного воздействия. За нарушение требований законодательства предусмотрены предупреждения и штрафы, — подчеркнула Айнагуль Демежанова.

В управлении ветеринарии отметили, что область полностью обеспечена средствами идентификации. В июне была закуплена очередная партия — более 380 тысяч ушных бирок для всех видов сельскохозяйственных животных. Этого достаточно как для идентификации молодняка, так и для замены утраченных бирок у взрослого поголовья.

Еще одним направлением работы остается цифровизация отрасли. Все операции по постановке и снятию животных с учета теперь осуществляются через государственные информационные системы, а владельцы могут контролировать сведения о своем поголовье через мобильное приложение TortTulik, где доступны электронные ветеринарные паспорта, оформление сделок купли-продажи и уведомления о выбытии животных.

По словам спикера, достоверный учет позволяет своевременно проводить вакцинацию, контролировать перемещение животных и быстрее локализовать возможные очаги заболеваний. Именно поэтому вопросы идентификации и учета сельскохозяйственных животных остаются на особом контроле управления ветеринарии.

Ранее в Павлодарской области более тысячи владельцев скота наказали за нарушение выпаса.