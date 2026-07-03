Более тысячи владельцев скота наказаны в Павлодарской области за нарушение выпаса

В Павлодарской области с начала года более тысячи владельцев скота привлечены к ответственности за бесконтрольный выпас животных, создающий угрозу безопасности на дорогах, передает агентство Kazinform.

— Безнадзорно пасущиеся и разгуливающие по проезжей части домашние животные являются одной из насущных проблем в нашем регионе. Животные беспрепятственно передвигаются по дорогам как в дневное, так и в ночное время. — Так, в полицию поступило сообщение о том, что на проезжей части автодороги Атамекен — Иртышск — РФ бесхозно бродит табун лошадей, создавая аварийную ситуацию. Полицейские установили владельца, который был привлечен к ответственности. Скот загнали на штрафную стоянку, — информирует ДП Павлодарской области.

Полиция напоминает, что для решения проблем с разгуливающими по автодорогам животными необходимо обращаться по телефону «102». При обнаружении животных стражи порядка загоняют скот в места временного содержания до установления владельца.

Как отметили в Polisia.kz, с начала года 1074 владельца скота привлечены к ответственности за несоблюдение правил выпаса. Полиция призывает владельцев принять меры по недопущению бесконтрольного выпаса скота.

Напомним, в Жамбылской области пастуха подозревают в краже 17 лошадей у местного фермера.