Пастуха подозревают в краже 17 лошадей у фермера в Жамбылской области

Табун, пропавший с вольного выпаса в Шуском районе, удалось найти и вернуть владельцу, передает корреспондент агентства Kazinform.

В полицию обратился житель Шуского района, сообщивший о пропаже 17 лошадей с территории одного из крестьянских хозяйств, где животные находились на вольном выпасе.

В ходе расследования выяснилось, что к исчезновению скота может быть причастен 28-летний пастух. По данным полиции, мужчина несколько лет работал в хозяйстве и пользовался доверием владельца. Однако, по версии следствия, он присвоил вверенных ему животных.

После заявления владельца сотрудники полиции начали оперативно-разыскные мероприятия. Подозреваемого задержали в Таразе.

— По данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере». С санкции суда подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, — сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Похищенных лошадей обнаружили и вернули владельцу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области с начала года было совершено 18 преступлений по краже скота.