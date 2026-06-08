18 преступлений по краже скота совершено в Жамбылской области

В регионе с начала года задержано 32 подозреваемых, а также пресечена деятельность 10 групп, занимавшихся хищением скота, передает Kazinform со ссылкой Polisia.kz.

В одном из крестьянском хозяйстве Байзакского района сотрудники полиции задержали трех мужчин по подозрению в краже скота. Установлено, что один из них ранее работал пастухом в данном хозяйстве.

По данным полиции, из загона одного из крестьянских хозяйств в течение длительного времени совершались кражи овец. В ходе следствия часть похищенного скота была обнаружена и возвращена законному владельцу.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Департамент полиции Жамбылской области призывает владельцев сельскохозяйственных животных принимать необходимые меры по обеспечению сохранности скота, ответственно относиться к вопросам безопасности и своевременно сообщать в полицию о фактах правонарушений.

Ранее сообщалось, что воры похитили скот на 90 млн тенге, суд назначил реальное лишение свободы.



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