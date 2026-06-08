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    18 преступлений по краже скота совершено в Жамбылской области

    В регионе с начала года задержано 32 подозреваемых, а также пресечена деятельность 10 групп, занимавшихся хищением скота, передает Kazinform со ссылкой Polisia.kz.

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    Фото: Polisia.kz

    В одном из крестьянском хозяйстве Байзакского района сотрудники полиции задержали трех мужчин по подозрению в краже скота. Установлено, что один из них ранее работал пастухом в данном хозяйстве.

    По данным полиции, из загона одного из крестьянских хозяйств в течение длительного времени совершались кражи овец. В ходе следствия часть похищенного скота была обнаружена и возвращена законному владельцу.

    Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Департамент полиции Жамбылской области призывает владельцев сельскохозяйственных животных принимать необходимые меры по обеспечению сохранности скота, ответственно относиться к вопросам безопасности и своевременно сообщать в полицию о фактах правонарушений.

    Ранее сообщалось, что воры похитили скот на 90 млн тенге, суд назначил реальное лишение свободы.

    Канал контрабанды 1000 голов скота ликвидирован в Казахстане.

    Скот Скотокрадство Кража
    Жанат Қапалбаева
    Жанат Қапалбаева
    Автор