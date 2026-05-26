Хищение скота на 90 млн тенге: суд назначил реальное лишение свободы

Суд области Жетысу отменил и назначил реальное лишение свободы по делу о хищении крупного рогатого скота на сумму свыше 90 млн тенге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

Прокуратурой области Жетысу принимаются системные меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания, формируется устойчивая судебная практика, ориентированная на назначение реальных сроков лишения свободы лицам, совершившим такого рода преступления.

По данным ведомства, одним из примеров данной работы является рассмотрение уголовного дела по факту хищения крупного рогатого скота в Алакольском районе.

В ходе расследования установлено, что двое работников одного из товариществ совершили хищение вверенного им имущества — крупного рогатого скота, причинив материальный ущерб на сумму свыше 90 млн тенге.

— Судом первой инстанции виновным назначено наказание по ст. 189 ч. 4 п. 2) УК РК в виде лишения свободы сроком 5 лет 7 месяцев условно. Не согласившись с назначенным наказанием, прокуратурой Алакольского района внесено апелляционное ходатайство. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетысу ходатайство прокурора удовлетворено, приговор суда изменен — условное осуждение отменено. Приговор вступил в законную силу, — сообщили в прокуратуре региона.

Как отмечают в прокуратуре, на постоянной основе ведет работу по обеспечению законности судебных актов, защите прав потерпевших и укреплению принципа неотвратимости уголовной ответственности за совершённые преступления.

