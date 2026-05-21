Прокуратура защитила права более 900 лиц с инвалидностью в Астане

Прокураторой района «Сарыарка» после надзорных мер устранены нарушения в больницах и обеспечен беспрепятственный доступ для более чем 900 человек с инвалидностью, передает Kazinform со ссылкой на столичную прокуратуру.

Прокуратурой района «Сарыарка» города Астаны защищены права лиц с инвалидностью на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

— Обеспечение доступной среды для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения является одним из приоритетных направлений государственной социальной политики и находится на особом контроле органов прокуратуры. В этой связи прокуратурой района проведен анализ соблюдения требований законодательства и строительных норм в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы, — сообщили в столичной прокуратуре.

По результатам надзорных мероприятий выявлены нарушения на ряде объектов здравоохранения, связанные с отсутствием либо ненадлежащим оснащением элементами доступной среды, в том числе несоответствием пандусов, поручней, кнопок вызова и иных элементов установленным требованиям.

По выявленным нарушениям внесены акты прокурорского надзора.

— В результате принятых мер на 4 объектах здравоохранения нарушения устранены, обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения, защищены права более 900 лиц с инвалидностью, — уточнили в прокуратуре района «Сарыарка».

Как отмечают в прокуратуре, будет продолжена работа, направленная на обеспечение соблюдения конституционных прав граждан и формирование доступной и безопасной среды для всех категорий населения.