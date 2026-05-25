В Актобе суд взыскал 12,2 млн тенге за травмы на конной прогулке

Суд в Актобе взыскал компенсацию за травмы, полученные во время конной прогулки, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского суда №3.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску А. к ответчикам О. и ТОО «Б.» о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

Истец сообщил, что во время отдыха в зоне отдыха упал с лошади, получил серьезные травмы и был госпитализирован. В результате перенесенных операций ему была установлена инвалидность II группы.

Согласно материалам дела, при оказании услуги по конной прогулке ответчик О. не обеспечил соблюдение мер технической безопасности, что привело к травмированию истца.

Суд установил, что причинение вреда произошло по вине ответчика О. и удовлетворил исковые требования.

Решением суда с ответчика взыскано 2 270 098 тенге материального ущерба и 10 000 000 тенге компенсации морального вреда.

