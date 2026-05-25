Руководитель образовательных центров в Астане осуждена за мошенничество на 173 млн тенге

В Астане осужденная за мошенничество в сфере образования продолжит отбывать наказание в виде 6 лет лишения свободы. Женщина реализовала сразу три схемы обмана — от фиктивных инвестиций и незаконной продажи доли в бизнесе до псевдомеждународных образовательных программ, причинив ущерб потерпевшим на сумму свыше 173 млн тенге, передает Kazinform.

Как сообщает Кассационный суд по уголовным делам, женщина фактически руководила двумя образовательными центрами города Астаны, в ходе чего реализовала три преступных схемы для личного обогащения.

Инвестиционный обман: под предлогом расширения бизнеса Ж. привлекла от 2 граждан 38 млн тенге. Обещанные дивиденды выплачены не были, денежные средства присвоены. Незаконная продажа доли: осужденная получила 32 млн тенге от потерпевшей за 20% доли в образовательном центре. При этом Ж. заведомо знала, что не имеет права на сделку без согласия других соучредителей. Фиктивное международное образование: Ж. через рекламу в социальных сетях 49 гражданам со всего Казахстана обещала получение сертификатов британского образца. Данный документ обеспечил бы автоматическое зачисление учащихся в зарубежные вузы без дополнительных языковых курсов. Общая сумма ущерба по этому эпизоду превысила 103 млн тенге.

Защита настаивала на том, что данные споры являются гражданско-правовыми и должны решаться в гражданском суде.

— Кассационный суд не согласился с доводами защиты по следующим основаниям. Ж. изначально не намеревалась исполнять обязательства. Заключаемые соглашения носили формальный характер и служили лишь инструментом для введения граждан в заблуждение. Полученные деньги не направлялись на учебный процесс или развитие бизнеса, а использовались осужденной для личного обогащения. В связи с чем Кассационный суд подтвердил правильность квалификации действий Ж. как мошенничества в особо крупном размере. Осужденная продолжает отбывать наказание в виде 6 лет лишения свободы (№ 00.25.6003-1к/1750(2), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге, предлагая льготные турпутевки.