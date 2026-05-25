    Руководитель образовательных центров в Астане осуждена за мошенничество на 173 млн тенге

    В Астане осужденная за мошенничество в сфере образования продолжит отбывать наказание в виде 6 лет лишения свободы. Женщина реализовала сразу три схемы обмана — от фиктивных инвестиций и незаконной продажи доли в бизнесе до псевдомеждународных образовательных программ, причинив ущерб потерпевшим на сумму свыше 173 млн тенге, передает Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщает Кассационный суд по уголовным делам, женщина фактически руководила двумя образовательными центрами города Астаны, в ходе чего реализовала три преступных схемы для личного обогащения.

    1. Инвестиционный обман: под предлогом расширения бизнеса Ж. привлекла от 2 граждан 38 млн тенге. Обещанные дивиденды выплачены не были, денежные средства присвоены.
    2. Незаконная продажа доли: осужденная получила 32 млн тенге от потерпевшей за 20% доли в образовательном центре. При этом Ж. заведомо знала, что не имеет права на сделку без согласия других соучредителей.
    3. Фиктивное международное образование: Ж. через рекламу в социальных сетях 49 гражданам со всего Казахстана обещала получение сертификатов британского образца. Данный документ обеспечил бы автоматическое зачисление учащихся в зарубежные вузы без дополнительных языковых курсов. Общая сумма ущерба по этому эпизоду превысила 103 млн тенге.

    Защита настаивала на том, что данные споры являются гражданско-правовыми и должны решаться в гражданском суде.

    — Кассационный суд не согласился с доводами защиты по следующим основаниям. Ж. изначально не намеревалась исполнять обязательства. Заключаемые соглашения носили формальный характер и служили лишь инструментом для введения граждан в заблуждение. Полученные деньги не направлялись на учебный процесс или развитие бизнеса, а использовались осужденной для личного обогащения. В связи с чем Кассационный суд подтвердил правильность квалификации действий Ж. как мошенничества в особо крупном размере. Осужденная продолжает отбывать наказание в виде 6 лет лишения свободы (№ 00.25.6003-1к/1750(2), — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге, предлагая льготные турпутевки.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор