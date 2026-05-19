Мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге, предлагая льготные турпутевки

Житель Восточно-Казахстанской области обманул 13 человек под видом продажи туристических путевок, передает Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Мужчина создал туристическую фирму Travel the world и размещал в социальных сетях рекламу о продаже путевок в ОАЭ, Египет и Турцию по выгодным ценам.

Под предлогом оформления льготных туров он похитил у граждан деньги на общую сумму 20 млн тенге.

Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к пяти годам лишения свободы. Позже апелляционная инстанция, применив Закон «Об амнистии», сократила срок наказания до четырех лет.

Однако при проверке судебных актов было установлено, что амнистия применена неправильно. По кассационному протесту прокурора постановление апелляционной инстанции изменили, а срок наказания осужденному увеличили до пяти лет лишения свободы.

В прокуратуре призвали граждан проявлять осторожность при покупке туристических путевок через социальные сети.

